Дочь Виктории Бекхэм сделала макияж маминой косметикой.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дочь дизайнера и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Харпер Севен учится у своей мамы секретам макияжа. Девушка показала, как подчеркивает свою юность и красоту.

Видео с дочерью Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Харпер Бекхэм показала, как делает макияж

13-летняя дочь дизайнера предпочитает легкий и почти незаметный макияж. На видео Харпер продемонстрировала несколько штрихов, которые делает в своей beauty-рутине.

Девушка использовала сияющий праймер, уложила брови с помощью геля, а для дополнительного сияния нанесла на щечки и нос хайлайтер с перламутровым переливом. Губы дочь Бекхэм подчеркнула прозрачным блеском.

Для макияжа Харпер, конечно, использовала косметику своей мамы из ее новой коллекции.

"Вижу, что Харпер Севен снова залезла в мою косметичку", — пошутила Виктория.

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