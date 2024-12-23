Дочь Виктории Бекхэм сделала макияж маминой косметикой.

Дочь Бекхэм похвасталась навыками в макияже с косметикой мамы
Дочь дизайнера и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Харпер Севен учится у своей мамы секретам макияжа. Девушка показала, как подчеркивает свою юность и красоту.
Видео с дочерью Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.
Харпер Бекхэм показала, как делает макияж
13-летняя дочь дизайнера предпочитает легкий и почти незаметный макияж. На видео Харпер продемонстрировала несколько штрихов, которые делает в своей beauty-рутине.
Девушка использовала сияющий праймер, уложила брови с помощью геля, а для дополнительного сияния нанесла на щечки и нос хайлайтер с перламутровым переливом. Губы дочь Бекхэм подчеркнула прозрачным блеском.
Для макияжа Харпер, конечно, использовала косметику своей мамы из ее новой коллекции.
"Вижу, что Харпер Севен снова залезла в мою косметичку", — пошутила Виктория.
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