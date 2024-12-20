Соня Кіперман приголомшила схожістю з Мерилін Монро - фото

Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, повторила культовий образ голлівудської акторки Мерилін Монро. Дівчина здивувала схожість із кінозіркою.

Світлинами Соня поділилася в Instagram.

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Донька Брежнєвої повторила образ Мерилін Монро

23-річна Соня поділилася своїми новими фото. Донька співачки показалася у бутику, де приміряла на себе розкішний образ.

Соня обрала напівпрозору сяючу сукню по фігурі, поверх якої накинула вінтажну шубу. Вишуканий лук дівчини доповнила пишна укладка та виразний макіяж.

Донька Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

У такому образі Кіперман нагадала Мерилін Монро та культовий вихід знаменитої білявки у мерехтливій "голій" сукні. Донька артистки також підкреслила цю схожість.

"Натхненна Мерилін Монро", — підписала фото Соня.

Соня Кіперман повторила образ Мерилін Монро. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дівчина приміряла відверту сукню у сріблястому та у червоному кольорі. У другому варіанті Соня додала особливий штрих у вигляді червоної помади.

Софія Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.

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