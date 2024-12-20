Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У "голій" сукні та хутрі — донька Брежнєвої стала схожа на Монро arrow

У "голій" сукні та хутрі — донька Брежнєвої стала схожа на Монро

20 грудня 2024 17:05
Марія Покровська - Редактор
Соня Кіперман приголомшила схожістю з Мерилін Монро - фото
Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Марія Покровська - Редактор

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, повторила культовий образ голлівудської акторки Мерилін Монро. Дівчина здивувала схожість із кінозіркою.

Світлинами Соня поділилася в Instagram.

Читайте також:

Донька Брежнєвої повторила образ Мерилін Монро

23-річна Соня поділилася своїми новими фото. Донька співачки показалася у бутику, де приміряла на себе розкішний образ.

Соня обрала напівпрозору сяючу сукню по фігурі, поверх якої накинула вінтажну шубу. Вишуканий лук дівчини доповнила пишна укладка та виразний макіяж.

Донька Віри Брежнєвої
Донька Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

У такому образі Кіперман нагадала Мерилін Монро та культовий вихід знаменитої білявки у мерехтливій "голій" сукні. Донька артистки також підкреслила цю схожість.

"Натхненна Мерилін Монро", — підписала фото Соня.

Соня Кіперман повторила образ Мерилін Монро
Соня Кіперман повторила образ Мерилін Монро. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дівчина приміряла відверту сукню у сріблястому та у червоному кольорі. У другому варіанті Соня додала особливий штрих у вигляді червоної помади.

Софія Кіперман
Софія Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.

Також ми писали, що Оля Полякова показала, як відпочиває з доньками на гірськолижному курорті.

Віра Брежнєва соцмережі фото донька образ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:56 Нові податки після війни — що можуть змінити для українців

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

17:48 На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці

17:46 Зеленський обговорив з Петром Павелом підготовку бригад ЗСУ

17:43 Зеленський поговорив з Усиком перед боєм із Ф’юрі — відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:23 У Львів привезли легендарний золотий м'яч Шевченка — де побачити

17:18 Адміністрація Байдена готує останній пакет допомоги Україні

17:03 Штурм росіян на півдні — названа справжня ціль

16:56 Результат може вразити — скільки повинен коштувати справжній борщ

16:42 Шольц планує поїздку до Росії з мирною місією, — ЗМІ

17:56 Нові податки після війни — що можуть змінити для українців

17:48 На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці

17:46 Зеленський обговорив з Петром Павелом підготовку бригад ЗСУ

17:43 Зеленський поговорив з Усиком перед боєм із Ф’юрі — відео

17:23 У Львів привезли легендарний золотий м'яч Шевченка — де побачити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:18 Адміністрація Байдена готує останній пакет допомоги Україні

17:03 Штурм росіян на півдні — названа справжня ціль

16:56 Результат може вразити — скільки повинен коштувати справжній борщ

16:42 Шольц планує поїздку до Росії з мирною місією, — ЗМІ

16:25 Фіцо закликав Україну не перекривати транзит газу з Росії

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату