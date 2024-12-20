Оля Полякова показала відпочинок з доньками у Буковелі - фото

Оля Полякова похизувалася відпочинком із доньками у Буковелі
Співачка Оля Полякова разом зі своїми доньками — 19-річною Машею та 13-річною Алісою — вирушила на відпочинок. Зіркова родина вирішила покататися на лижах у Буковелі.
Кадрами з відпустки співачка поділилася в Instagram.
Оля Полякова з доньками відпочиває у Буковелі
Напередодні новорічних свят виконавиця вирішила провести час із доньками на гірськолижному курорті.
У своєму блогу Полякова показала, як разом із дівчатами підіймаються на підйомнику, одягненні у лижні комбінезони та зі спеціальним спорядженням для підкорення снігових схилів.
"Ми у Буковелі. Сніг є, люди є, ТЦК, кажуть, теж є", — повідомила співачка.
Також артистка з доньками спробувала підкорити гори не лише вдень, а й ввечері.
Окрім катання на лижах, Полякова разом із Машею та Алісою встигла повторити популярний у соцмережах танець під пісню Влада Дарвіна "Три сестри". Відео співачка та її доньки записала на тлі засніжених гірських пейзажів.
@polyakova_olya
3 красуні!!!♬ оригінальний звук - Влад Дарвін
Раніше Оля Полякова показала, який вигляд мала на початку кар'єри та приголомшила результатами схуднення.
Також донька співачки показалася в ніжних обіймах свого бойфренда.
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