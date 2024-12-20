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Оля Полякова похизувалася відпочинком із доньками у Буковелі

20 грудня 2024 12:37
Марія Покровська - Редактор
Оля Полякова показала відпочинок з доньками у Буковелі - фото
Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Марія Покровська - Редактор

Співачка Оля Полякова разом зі своїми доньками — 19-річною Машею та 13-річною Алісою — вирушила на відпочинок. Зіркова родина вирішила покататися на лижах у Буковелі.

Кадрами з відпустки співачка поділилася в Instagram

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Напередодні новорічних свят виконавиця вирішила провести час із доньками на гірськолижному курорті. 

У своєму блогу Полякова показала, як разом із дівчатами підіймаються на підйомнику, одягненні у лижні комбінезони та зі спеціальним спорядженням для підкорення снігових схилів.

Аліса Полякова
Аліса Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Маша Полякова
Маша Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ми у Буковелі. Сніг є, люди є, ТЦК, кажуть, теж є", — повідомила співачка.

Оля Полякова
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також артистка з доньками спробувала підкорити гори не лише вдень, а й ввечері. 

Оля Полякова показала вечірній Буковель
Оля Полякова показала вечірній Буковель. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім катання на лижах, Полякова разом із Машею та Алісою встигла повторити популярний у соцмережах танець під пісню Влада Дарвіна "Три сестри". Відео співачка та її доньки записала на тлі засніжених гірських пейзажів.

Раніше Оля Полякова показала, який вигляд мала на початку кар'єри та приголомшила результатами схуднення.

Також донька співачки показалася в ніжних обіймах свого бойфренда.

Оля Полякова Буковель українські зірки Маша Полякова Аліса Полякова

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