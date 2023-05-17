Донька Брюса Вілліса піддалася булінгу через вагу

Таллула Вілліс. Фото: instagram.com/buuski

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула розповіла, як була жертвою хейту через свою вагу. Дівчина тривалий час страждала на харчовий розлад та булінг у соцмережі.

Про це Таллула написала Instagram.

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Не піддалася образам

Донька акторів запостила кілька фото, на яких її зовнішність зазнала жорстоких коментарів.

"Думаю, важливо поділитися досвідом людини, яка у стані одужання відверто розповідала про свою хворобу. Дуже вдячна, що не піддалася образам незнайомців", — підписала світлини донька Брюса Вілліса.

Демі Мур підтримала доньку, коментуючи її пост:

"Я пишаюся тобою! Люди завжди реагують на те, чого бояться самі. Залишайся собою та продовжуй сяяти", — написала акторка.

Демі Мур підтримала доньку

Також дівчину підтримали її сестра Скаут, мачуха Емма Хемінг, моделі Хелен Крістенсен та Аріель Вінтер.

Раніше Таллула зізнавалася, що страждала на харчовий розлад, неврози та різні залежності.

"Я карала себе, що не схожа на маму, після того, як мені сказали, що я виглядаю, як брат-близнюк свого тата", — написала у Instagram дівчина і додала, що страждання через зовнішність, це не просто комплекси, а сильний психологічний біль.

Нагадаємо, акторка Демі Мур нещодавно стала бабусею. Зірка "Привида" у вільний час насолоджується відпочинком з новонародженою онукою.

Раніше стало відомо, що американський актор Брюс Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню.