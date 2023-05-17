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Дочь Брюса Уиллиса подверглась буллингу из-за веса

17 мая 2023 14:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Брюса Уиллиса подверглась буллингу из-за веса
Таллула Уиллис. Фото: instagram.com/buuski
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула рассказала, как была жертвой хейта из-за своего веса. Девушка долгое время страдала пищевым расстройством и от буллинга в соцсети.

Об этом Таллула написала Instagram.

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Дочь актеров запостила несколько фото, на которых ее внешность подверглась жестоким комментариям.

"Думаю, важно поделиться опытом человека, который в состоянии выздоровления откровенно рассказывал о своей болезни. Очень благодарна, что не поддалась оскорблениям незнакомцев", — подписала фотографии дочь Брюса Уиллиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деми Мур поддержала дочь, комментируя ее пост:

"Я горжусь тобой! Люди всегда реагируют на то, чего боятся сами. Оставайся собой и продолжай сиять", — написала актриса.

Деми Мур поддержала дочь
Деми Мур поддержала дочь

Также девушку поддержали ее сестра Скаут, мачеха Эмма Хеминг, модели Хелен Кристенсен и Ариэль Винтер.

Ранее Таллула признавалась, что страдала пищевым расстройством, неврозами и различными зависимостями.

"Я наказывала себя, что не похожа на мою маму, после того, как мне сказали, что я выгляжу, как брат-близнец своего папы" , — написала в Instagram девушка и добавила, что страдания из-за внешности, это не просто комплексы, а сильная психологическая боль.

Напомним, актриса Деми Мур недавно стала бабушкой. Звезда "Призрака" в свободное время наслаждается отдыхом с новорожденной внучкой.

Ранее стало известно, что американский актер Брюс Уиллис страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.

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