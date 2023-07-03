Донька Брюса Вілліса показала фігуру після успішної боротьби з анорексією

Донька Брюса Вілліса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула нарешті знайшла особисте щастя. Дівчина після тривалого періоду душевних та фізичних страждань насолоджується життям.

Сонячне фото донька зірки "Міцного грішка" опублікувала у своєму Instagram.

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Доньку Брюса Вілліса Таллулу після того, як їй кілька років тому діагностували анорексію, кинув хлопець. Все це, а також хвороба батька, підірвало її психологічне здоров'я. Тож Таллула, яка важила 38 кілограмів, змушена була звернутися за допомогою до професіоналів.

Судячи з останніх фото, дівчині вдалося побороти власні проблеми та навіть знайти нового бойфренда. На нещодавньому фото Таллула показала, як проводить час с обранцем, демонструючи свою фігуру у купальнику.

Таллула розповіла, що її проблеми з харчуванням почалися після того, як вона у віці 11 років завітала зі своєю мамою Демі Мур та її тодішнім чоловіком актором Ештоном Кетчером на світський захід, де розкритикували її зовнішність.

Нагадаємо, Таллула поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що стала ще більше цінувати час, проведений разом із татом.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, що хлопець не захотів з нею стосунків через її зовнішність.