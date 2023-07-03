Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Брюса Вілліса показала фігуру після успішної боротьби з анорексією arrow

Донька Брюса Вілліса показала фігуру після успішної боротьби з анорексією

3 липня 2023 15:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Брюса Вілліса показала фігуру після успішної боротьби з анорексією
Донька Брюса Вілліса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула нарешті знайшла особисте щастя. Дівчина після тривалого періоду душевних та фізичних страждань насолоджується життям.

Сонячне фото донька зірки "Міцного грішка" опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Щаслива мить

Доньку Брюса Вілліса Таллулу після того, як їй кілька років тому діагностували анорексію, кинув хлопець. Все це, а також хвороба батька, підірвало її психологічне здоров'я. Тож Таллула, яка важила 38 кілограмів, змушена була звернутися за допомогою до професіоналів.

Судячи з останніх фото, дівчині вдалося побороти власні проблеми та навіть знайти нового бойфренда. На нещодавньому фото Таллула показала, як проводить час с обранцем, демонструючи свою фігуру у купальнику.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

Таллула розповіла, що її проблеми з харчуванням почалися після того, як вона у віці 11 років завітала зі своєю мамою Демі Мур та її тодішнім чоловіком актором Ештоном Кетчером на світський захід, де розкритикували її зовнішність.

Нагадаємо, Таллула поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що стала ще більше цінувати час, проведений разом із татом.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, що хлопець не захотів з нею стосунків через її зовнішність.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз