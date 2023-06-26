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Дружина Брюса Вілліса показала донькам статую їхнього легендарного батька в музеї

26 червня 2023 12:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Брюса Вілліса показала донькам статую їхнього легендарного батька в музеї
Актор Брюс Вілліс з родиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг присвячує свій вільний час чоловікові, який бореться з деменцією. Нещодавно жінка разом з дітьми навідалася до музею, щоб показати донькам, якою легендарною постаттю у кіно є їхній батько.

Реакцію дівчат Гемінг показала у своєму Instagram.

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Брюс Вілліс та його дружина Емма Гемінг разом виховують двох доньок: 11-річну Мейбел та 9-річну Евелін. Дівчата завітали до музею Мадам Тюссо подивитися на воскову копію свого батька.

 

Дружина Брюса Вілліса не упускає можливості показати дітям, якою зіркою є їхній батько. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

 

Дружина Брюса Вілліса не упускає можливості показати дітям, якою зіркою є їхній батько. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

 

Дружина Брюса Вілліса не упускає можливості показати дітям, якою зіркою є їхній батько. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Це тато!", — здивовано реагує на статую батька Евелін.

Дівчата разом з мамою зробила кілька фото з восковою копією батька та завітали на Алею Слави, де також позували біля зірки Брюса Вілліса, яку йому присудили у 2006 році.

Також Гемінг показала знімок, на якому вже фотографувалася з дівчатами в тому ж музеї 5 років тому.

У Брюса Вілліса також є три доньки від шлюбу з акторкою Демі Мур: 34-річну Румер, 31-річна Скаут та 29-річна Таллуа.

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовану деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина Демі Мур переїхала до нього, щоб піклуватися.

Раніше старша донька Брюса Вілліса,Талулла, зізнавалася, що зараз шукає привід бути більше з батьком.

"Кожного разу, коли приходжу до нього роблю багато фото та помічаю, чого раніше не бачила. Я зберегла всі його голосові повідомлення на флешці, хочу щоб у мене були спогади, які нагадуватимуть мені про нього, коли його не буде з нами. Він досі знає, хто я і починає сяяти, коли я з'являюсь у кімнаті", — говорить Таллула.

Нагадаємо, Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Раніше дружина актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.

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