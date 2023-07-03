Дочь Брюса Уиллиса показала фигуру после успешной борьбы с анорексией

Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/

Дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула наконец-то обрела личное счастье. Девушка после продолжительного периода душевных и физических страданий наслаждается жизнью.

Солнечное фото дочь звезды "Крепкого орешка" опубликовала в своем Instagram.

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Счастливый момент

Дочь Брюса Уиллиса Таллулу после того, как ей несколько лет назад диагностировали анорексию, бросил парень. Все это, а также болезнь отца, подорвало ее психологическое здоровье. Поэтому Таллула, весившая 38 килограммов, вынуждена была обратиться за помощью к профессионалам.

Судя по последним фото, девушке удалось побороть свои проблемы и даже найти нового бойфренда. На недавнем фото Таллула показала, как проводит время с избранником, демонстрируя свою фигуру в купальнике.

Таллула рассказала, что ее проблемы с питанием начались после того, как она в возрасте 11 лет пришла со своей мамой Дэми Мур и ее тогдашним мужем актером Эштоном Кэтчером на светское мероприятие, где раскритиковали ее внешность.

Напомним, Таллула поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала, что парень не захотел с ней отношений из-за ее внешности.