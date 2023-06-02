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Не хочу відпускати: донька Брюса Вілліса розповіла про особливі ритуали з батьком

2 червня 2023 16:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Брюса Вілліса розповіла про особливі ритуали з батьком
Талулла та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька Брюса Вілліса Талулла нещодавно поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що стала ще більше цінувати час проведений разом з татом.

Про це Талулла написал в ессе для Vogue.

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Не визнавала проблеми батька 

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовано деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина, Демі Мур, переїхала до нього, щоб піклуватися.

"Я знала, щось не так, — розповіла Талулла, яка думала, що батько не завжди їй відповідає, тому що має проблеми зі слухом. — Маю визнати, я роками не зізнавалася собі, що у нього проблеми зі здоров'ям. Я не пишаюся цим, але це правда. Я була занадто слабка, щоб думати про це. Пам'ятаю, як була на весіллі, і батько нареченої виголошував промову про неї. Зрозуміла, що у мене не буде подібного, мій батько ніколи так вже не зможе зробити. Я була у відчаї".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Талулла зізнається, зараз шукає привід бути більше з батьком.

"Кожного разу, коли приходжу до нього роблю багато фото та помічаю, чого раніше не бачила. Я зберегла всі його голосові повідомлення на флешці, хочу щоб у мене були спогади, які нагадуватимуть мені про нього, коли його не буде з нами. Він досі знає, хто я і починає сяяти, коли я з'являюсь у кімнаті", — говорить Таллула.

Зараз, зізнається дівчина, їй непросто бачити батька хворим. Вона живе наче між минулим і теперішнім, але має надію на краще, тому що не хоче відпускати тата.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.

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