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Дочь Брюса Уиллиса "засветила" округлые формы после победы над анорексией

25 июня 2023 13:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Брюса Вілліса "засвітила" округлі форми після перемоги над анорексією
Дочь Брюса Уиллиса Талула. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула наслаждается жизнью после непростого периода. Девушка преодолела проблемы в личной жизни и с собственным здоровьем.

Соответствующее фото дочь звезды "Крепкого грешка" опубликовала в своем Instagram.

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Полезные калории

На снимке, который опубликовала Таллула, она загорает с женихом. На фотографии девушка позирует с обнаженными ягодицами.

 

Дочь Брюса Уиллиса Таллула с женихом. Фото: instagram.com/buuski/

"Употребление калорий заставляет попу снова трястись, ха-ха", — подписала Таллула снимок.

Несколько лет назад у Таллулы диагностировали анорексию. Девушка весила 38 кг.

"Постоянно мерзла. Вызывала скорую, не могла пройтись по своему району, потому что боялась, что не найду место, где можно присесть и перевести дыхание", — говорит Таллула, которую в это время бросил бойфренд.

Девушка рассказала, что ее проблемы с питанием начались после того, как она в возрасте 11 лет пришла со своей мамой Дэми Мур и ее тогдашним мужем актером Эштоном Кэтчером на светское мероприятие, где раскритиковали ее лицо.

Напомним, Таллула поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.

Ранее стало известно, что Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с ее экс-мужем Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже сегодня не до конца разобралась со своими переживаниями.

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