Донька Брюса Вілліса "засвітила" округлі форми після перемоги над анорексією

Дочь Брюса Уиллиса "засветила" округлые формы после победы над анорексией
Дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула наслаждается жизнью после непростого периода. Девушка преодолела проблемы в личной жизни и с собственным здоровьем.
Соответствующее фото дочь звезды "Крепкого грешка" опубликовала в своем Instagram.
Полезные калории
На снимке, который опубликовала Таллула, она загорает с женихом. На фотографии девушка позирует с обнаженными ягодицами.
"Употребление калорий заставляет попу снова трястись, ха-ха", — подписала Таллула снимок.
Несколько лет назад у Таллулы диагностировали анорексию. Девушка весила 38 кг.
"Постоянно мерзла. Вызывала скорую, не могла пройтись по своему району, потому что боялась, что не найду место, где можно присесть и перевести дыхание", — говорит Таллула, которую в это время бросил бойфренд.
Девушка рассказала, что ее проблемы с питанием начались после того, как она в возрасте 11 лет пришла со своей мамой Дэми Мур и ее тогдашним мужем актером Эштоном Кэтчером на светское мероприятие, где раскритиковали ее лицо.
Напомним, Таллула поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.
Ранее стало известно, что Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с ее экс-мужем Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже сегодня не до конца разобралась со своими переживаниями.