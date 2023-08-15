Донька Брюса Вілліса знялась "ню" через 4 місяці після пологів

Румер Вілліс. Фото: instagram.com/rumerwillis/

34-річна донька Демі Мур і Брюса Вілліса, Румер, розповіла про те, як вона змінилася після того, як чотири місяці тому стала мамою своєї дочки Луетти. Жінка зізналася, що її тіло не таке, як було раніше.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

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Любов всього життя

Румер говорить, що "тепер вона виглядає і відчуває себе трохи по-іншому, але в захваті щодня, коли дивиться на свою доньку і бачить її посмішку або дивиться на її ідеальне обличчя та крихітні пальчики на ногах і те, як її очі світяться, коли вона прокидається вранці і впізнає її обличчя".

Румер Вілліс. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Румер зізналася, що дитина є любов'ю всього її життя.

"Це моє тіло, яке я намагалась тіло сформувати в те, що, на мою думку, було бажаним або щоб я почувалася добре в одязі, трохи м’якше, округліше. І це нормально, більше ніж добре, це дивовижно, тому що я виростила людину всередині. Ця маленька істота, яку я люблю з жахливістю та дивом, яка щодня досягає нових рівнів. Я знаю, що моє тіло все ще перебудовується, але в якій би формі воно не було, я просто вдячна за все, що воно зробило і продовжує робити", — сказав Вілліс.

Потім вона сказала, що вдячна за цей процес трансформації.

"Я вдячна за все. Мої груди можуть бути більшими і, можливо, коли-небудь обвиснуть, але який подарунок і привілей, що вони можуть годувати та забезпечувати мою дитину. Мої стегна й животик тепер м’якіші й округліші, тримають мою доньку в безпеці, теплі й любові", — говорить Румер.

Актриса 18 квітня народила свою першу дитину, дівчинку на ім'я Луетта, яку вона виховує з бойфрендом Дереком Річардом Томасом.

Наприкінці минулого року, у листопаді, Вілліс і музикант офіційно оприлюднили свої стосунки в Instagram, а наступного місяця, у грудні, оголосили, що очікують на свою першу дитину.

Наприкінці квітня вона оголосила, що їхня дівчинка з’явилася на світ, і поділилася чарівною фотографією новонародженого.

"Луетта Айлі Томас Вілліс. Ти — чиста магія. Народилася вдома у вівторок 18 квітня. Ти більше, ніж ми коли-небудь мріяли", — написала Румер.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.