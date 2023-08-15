Дочь Брюса Уиллиса снялась "ню" через 4 месяца после родов

Румер Уиллис. Фото: instagram.com/rumerwillis/

4-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер, рассказала о том, как она изменилась после того, как четыре месяца назад стала мамой своей дочки Луэтты. Женщина призналась, что ее тело не такое, как было раньше.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Румер говорит, что "теперь она выглядит и чувствует себя немного по-другому, но в восторге каждый день, когда смотрит на свою дочь и видит ее улыбку или смотрит на ее идеальное лицо и крошечные пальчики на ногах и то, как ее глаза светятся, когда она просыпается утром и узнает ее лицо".

Румер Уиллис. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Румер призналась, что ребенок является любовью всей ее жизни.

"Это мое тело, которое я пыталась сформировать в то, что, по моему мнению, было желанным или чтобы я чувствовала себя хорошо в одежде. И это больше чем хорошо, это удивительно, потому что я вырастила человека внутри. Это маленькое существо, которое я люблю невероятно и чудно, достигает новых уровней. Я знаю, что мое тело все еще перестраивается, но в какой бы форме оно ни было, я просто благодарна за все, что оно сделало и продолжает делать", — сказал Уиллис.

Затем она сказала, что благодарна за этот процесс трансформации.

"Я благодарна за все. Моя грудь может быть больше и, возможно, когда-нибудь обвиснет, но какой подарок и привилегия, что она может кормить и обеспечивать мою дочь. Мои бедра и животик, теперь более мягкие и округлые, дают моей дочке ощущение безопасности, тепла и любви", — говорит Румер.

Актриса 18 апреля родила своего первого ребенка, девочку по имени Луэтта, которую она воспитывает с бойфрендом Дереком Ричардом Томасом.

В конце прошлого года, в ноябре, Уиллис и музыкант официально обнародовали свои отношения в Instagram, а в следующем месяце, в декабре, объявили, что ожидают своего первого ребенка.

В конце апреля она объявила, что их девочка появилась на свет и поделилась волшебной фотографией новорожденной.

"Луэтта Айли Томас Уиллис. Ты — чистая магия. Родился дома во вторник 18 апреля. Ты больше, о чем мы когда-либо мечтали", — написала Румер.

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