Дочь Деми Мур рассказала о последствиях романа матери с Эштоном Катчером

Талула Уиллис. Фото: instagram.com/buuski/

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с экс-супругом Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже спустя годы не до конца разобралась со своими переживаниями.

Об этом пишет Daily Mail.

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Было очень тяжело

Таллула Уиллис приняла участие в реалити-шоу "Звезды на Марсе". Его герои пытаются выжить в имитированных условиях Красной планеты.

В интервью дочь актеров поделилась, как отреагировала на брак матери с актером Эштоном Катчером.

Талула рассказала, что чувствовала популярность родителей с детства.

"В 2004 году моя мама начала встречаться с Эштоном. Это был момент, когда произошло очень много всего. Я погрузилась в себя и это буквально выжигало меня изнутри. Это было очень тяжело, и я все еще с этим работаю", — сказала дочь Брюса Уиллиса.

Она добавила, что этот опыт помог ей полюбить свою семью и себя.

Дэми Мур и Эштон Катчер познакомились в 2003 году. В 2004 году поженились, а в 2011 году они подали на развод.

Ранее дочь Брюса Уиллиса Талулла поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что начала еще больше ценить время, проведенное вместе с ним.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала.

Ранее Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Напомним, жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.