Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Дэми Мур рассказала о последствиях романа матери с Эштоном Катчером arrow

Дочь Дэми Мур рассказала о последствиях романа матери с Эштоном Катчером

6 июня 2023 15:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Деми Мур рассказала о последствиях романа матери с Эштоном Катчером
Талула Уиллис. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с экс-супругом Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже спустя годы не до конца разобралась со своими переживаниями.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Было очень тяжело 

Таллула Уиллис приняла участие в реалити-шоу "Звезды на Марсе". Его герои пытаются выжить в имитированных условиях Красной планеты.

В интервью дочь актеров поделилась, как отреагировала на брак матери с актером Эштоном Катчером.

Талула рассказала, что чувствовала популярность родителей с детства.

"В 2004 году моя мама начала встречаться с Эштоном. Это был момент, когда произошло очень много всего. Я погрузилась в себя и это буквально выжигало меня изнутри. Это было очень тяжело, и я все еще с этим работаю", — сказала дочь Брюса Уиллиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

Она добавила, что этот опыт помог ей полюбить свою семью и себя.
Дэми Мур и Эштон Катчер познакомились в 2003 году. В 2004 году поженились, а в 2011 году они подали на развод.

Ранее дочь Брюса Уиллиса Талулла поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что начала еще больше ценить время, проведенное вместе с ним.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала.

Ранее Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Напомним, жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас