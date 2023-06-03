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Жена Брюса Уиллиса показала счастливого мужа в парке развлечений

3 июня 2023 15:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Брюса Уиллиса показала счастливого мужчину в парке развлечений
Брюс Уиллис и Эмма Хэминг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена голливудского актера Брюса Уиллса, Эмма Хэмминг, показала архивные кадры с семьей. На фото и видео ее счастливый муж, звезда фильма "Крепкий орешек", весело проводит время в парке развлечений.

Фото Эмма запостила на своей странице в Instagram.

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Счастливая семья

На архивных кадрах супруги вместе с дочками веселятся, катаясь на горках в Диснейленде. Эмма не теряет надежды, что скоро семья сможет снова так весело будет проводить вместе время.

"Уверена, эта семья скоро вернется за большей порцией смеха. Спасибо за эти воспоминания", — подписала видео Эмма.

Дочь Брюса Уиллиса Талулла недавно поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.

Ранее дочь пары Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Напомним, жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

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