Жена Брюса Уиллиса показала счастливого мужчину в парке развлечений

Брюс Уиллис и Эмма Хэминг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена голливудского актера Брюса Уиллса, Эмма Хэмминг, показала архивные кадры с семьей. На фото и видео ее счастливый муж, звезда фильма "Крепкий орешек", весело проводит время в парке развлечений.

Фото Эмма запостила на своей странице в Instagram.

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Счастливая семья

На архивных кадрах супруги вместе с дочками веселятся, катаясь на горках в Диснейленде. Эмма не теряет надежды, что скоро семья сможет снова так весело будет проводить вместе время.

"Уверена, эта семья скоро вернется за большей порцией смеха. Спасибо за эти воспоминания", — подписала видео Эмма.

Дочь Брюса Уиллиса Талулла недавно поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.

Ранее дочь пары Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Напомним, жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.