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Дочь Дэниела Крейга в бикини воспроизвела легендарную сцену из бондианы

10 июня 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джеймс Бонд: дочь Дэниела Крэга в бикини воспроизвела легендарную сцену
Элла Лаудон. Фото: instagram.com/ellaloudon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старшая дочь звезды фильмов о Джеймсе Бонде, актера Дэниела Крейга поразила интересным перевоплощением. Модель и начинающая актриса Элла Лаудон примеряла легендарный образ из бондианы.

Фото девушка запостила в своем Instagram.

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Элла сейчас в Европе на отдыхе. Девушка активно делится фотографиями с пляжа в бикини. На одном из снимков она позирует в белом купальнике, напомнив поклонникам фильмов легендарной франшизы самую первую "девушку Бонда" Урсулу Андресс из картины "Доктори Ноу".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ella Loudon (@ellaloudon)

 

Урсула Андресс с картины "Доктори Ноу". Фото: instagram.com/brwc/

Элла является старшей дочерью Дэниела от брака с актрисой Фионой Лаудон. С ней он расстался в 1994-м. Сейчас актер в браке со звездой "Мумии", актрисой Рэйчел Вайс, с которой воспитывает еще одну дочь.

Ранее Вайс рассказала, что рада, что ее муж наконец-то распрощался с ролью Бонда.

"Это было очень опасно. Он постоянно травмировался, ведь делал все трюки сам. Теперь вопрос безопасности закрыт. Я очень горжусь его Бондом. Думаю, он сделал это очень талантливо. Но теперь мы имеем меньше стресса", — говорит актриса.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

Ранее мы писали, что дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с ее экс-мужем Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже сегодня не до конца разобралась со своими переживаниями.

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