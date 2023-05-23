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Донька Джонні Деппа та співак The Weeknd презентували в Каннах серіал: фото

23 травня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Джонні Деппа та співак The Weeknd презентували в Каннах серіал: фото
Лілі-Роуз Депп, The Weeknd та Сем Левінсон в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі пройшла прем'єра серіалу "Кумир" режисера Сема Левінсона. Головні ролі в ньому виконали американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп та канадський музикант Ейбел Тесфає (The Weeknd). 

Новини.LIVE розкаже, хто зі знаменитостей завітав на прем’єру серіалу біля Лазурного узбережжя Франції. 

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Гості прем'єри

На червоній доріжці 23-річна Лілі-Роуз з'явилась в компанії канадського репера, режисера та членів команди серіалу. Зірковий батько, актор Джонні Депп, який також присутній в Каннах, на прем’єру серіалу не завітав. 

 Лілі-Роуз Депп, The Weeknd та Сем Левінсон в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD
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Знімальна група серіалу "Кумир" в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Також на червоній доріжці з’явились колишній бойфренд Кайлі Дженнер, співак Тревіс Скотт, одіозна модель Джулія Фокс та інші зірки.

Американський співак Тревіс Скотт. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Модель та акторка Джулія Фокс. Фото: REUTERS/ERERIC GAILLARD
Французька блогерка Лена Махфуф. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Супермодель Стелла Максвелл. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Реакція гостей на прем’єру

Драматичний серіал "Кумир" (The Idol) вшанували п'ятихвилинними оплесками в Каннах. Глядачам показали два перші епізоди шоу, яке дебютує на HBO вже 4 червня. 

Після показу режисер Сем Левінсон розчулився перед аудиторією, заявивши, що пишається серіалом і тим, що учасники шоу стали для нього родиною. The Weeknd також не зміг стримати сліз, поки Левінсон звертався до глядачів у Каннах.

"Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варте, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія з чоловіком, з яким вона розлучається, вийшли разом на доріжку в Каннах. Також ми розповідали, що у Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів.

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