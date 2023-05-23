Донька Джонні Деппа та співак The Weeknd презентували в Каннах серіал: фото
На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі пройшла прем'єра серіалу "Кумир" режисера Сема Левінсона. Головні ролі в ньому виконали американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп та канадський музикант Ейбел Тесфає (The Weeknd).
Новини.LIVE розкаже, хто зі знаменитостей завітав на прем’єру серіалу біля Лазурного узбережжя Франції.
Гості прем'єри
На червоній доріжці 23-річна Лілі-Роуз з'явилась в компанії канадського репера, режисера та членів команди серіалу. Зірковий батько, актор Джонні Депп, який також присутній в Каннах, на прем’єру серіалу не завітав.
Також на червоній доріжці з’явились колишній бойфренд Кайлі Дженнер, співак Тревіс Скотт, одіозна модель Джулія Фокс та інші зірки.
Реакція гостей на прем’єру
Драматичний серіал "Кумир" (The Idol) вшанували п'ятихвилинними оплесками в Каннах. Глядачам показали два перші епізоди шоу, яке дебютує на HBO вже 4 червня.
Після показу режисер Сем Левінсон розчулився перед аудиторією, заявивши, що пишається серіалом і тим, що учасники шоу стали для нього родиною. The Weeknd також не зміг стримати сліз, поки Левінсон звертався до глядачів у Каннах.
"Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варте, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія з чоловіком, з яким вона розлучається, вийшли разом на доріжку в Каннах. Також ми розповідали, що у Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів.