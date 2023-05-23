Дочь Джонни Деппа и певец The Weeknd представили в Каннах сериал: фото

Лили-Роуз Депп, The Weeknd и Сэм Левинсон в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

На 76-м Каннском международном кинофестивале прошла премьера сериала "Кумир" режиссера Сэма Левинсона. Главные роли в нем исполнили американо-французская актриса Лили-Роуз Депп и канадский музыкант Эйбел Тесфайе (The Weeknd).

Новини.LIVE расскажет, кто из знаменитостей посетил премьеру сериала у Лазурного побережья Франции.

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Гости премьеры

На красной дорожке 23-летняя Лили-Роуз появилась в компании канадского рэпера, режиссера и членов команды сериала. Звездный отец, актер Джонни Депп, также присутствующий в Каннах, премьеру сериала не посетил.

Лили-Роуз Депп, The Weeknd и Сэм Левинсон в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Съемочная группа сериала "Кумир" в Каннах. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Также на красной дорожке появились бывший бойфренд Кайли Дженнер, певец Тревис Скотт, одиозная модель Джулия Фокс и другие звезды.

Американский певец Тревис Скотт. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Модель и актриса Джулия Фокс. Фото: REUTERS/ERERIC GAILLARD

Французская блогерша Лена Махфуф. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Супермодель Стелла Максвелл. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Реакция гостей на премьеру

Драматический сериал "Кумир" (The Idol) почтили пятиминутными аплодисментами в Каннах. Зрителям показали два первых эпизода шоу, которое дебютирует на HBO уже 4 июня.

После показа режиссер Сэм Левинсон умилился перед аудиторией, заявив, что гордится сериалом и тем, что участники шоу стали для него семьей. The Weeknd также не смог сдержать слез, пока Левинсон обращался к зрителям в Каннах.

"Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной поп-звезды Джослин (Лили-Роуз Депп), достигшей немалых высот, но ее последнее турне сорвалось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру снова, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса (The Weeknd).

Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия с мужем, с которым она разводится, вышли вместе на дорожку в Каннах. Также мы рассказывали, что в Каннах поддержали проекты украинских кинематографистов.