Дочь Джонни Деппа и певец The Weeknd представили в Каннах сериал: фото
На 76-м Каннском международном кинофестивале прошла премьера сериала "Кумир" режиссера Сэма Левинсона. Главные роли в нем исполнили американо-французская актриса Лили-Роуз Депп и канадский музыкант Эйбел Тесфайе (The Weeknd).
Новини.LIVE расскажет, кто из знаменитостей посетил премьеру сериала у Лазурного побережья Франции.
Гости премьеры
На красной дорожке 23-летняя Лили-Роуз появилась в компании канадского рэпера, режиссера и членов команды сериала. Звездный отец, актер Джонни Депп, также присутствующий в Каннах, премьеру сериала не посетил.
Также на красной дорожке появились бывший бойфренд Кайли Дженнер, певец Тревис Скотт, одиозная модель Джулия Фокс и другие звезды.
Реакция гостей на премьеру
Драматический сериал "Кумир" (The Idol) почтили пятиминутными аплодисментами в Каннах. Зрителям показали два первых эпизода шоу, которое дебютирует на HBO уже 4 июня.
После показа режиссер Сэм Левинсон умилился перед аудиторией, заявив, что гордится сериалом и тем, что участники шоу стали для него семьей. The Weeknd также не смог сдержать слез, пока Левинсон обращался к зрителям в Каннах.
"Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной поп-звезды Джослин (Лили-Роуз Депп), достигшей немалых высот, но ее последнее турне сорвалось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру снова, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса (The Weeknd).
Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия с мужем, с которым она разводится, вышли вместе на дорожку в Каннах. Также мы рассказывали, что в Каннах поддержали проекты украинских кинематографистов.