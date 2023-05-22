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У Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів

22 травня 2023 16:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів
Каннський міжнародний кінофестиваль. Фото: Clutch Points
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Каннах триває престижний міжнародний кінофестиваль. На Лазурному узбережжі є й українські митці. Деяким з них, як, наприклад, незалежному об’єднанню кінематографістів Babylon’13, вдалось скласти угоди на фінансування та підтримку своїх проєктів. 

Про це організація повідомила у своєму Facebook. 

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Подробиці 

Ігровий фільм "АЗС" режисерки Юлії Гонтарук та новий анімаційний проєкт Романа Любого "Нечиста сила" отримали підтримку на розвиток від Ґетеборзького фонду (Швеція).

Водночас документальний фільм "Поема про маленьких людей" режисера Івана Сауткіна здобув грант для фіналізації проєкту від Європейського фонду солідарності (European Union Solidarity Fund). EUSF також підтримав розвиток вищезгаданого проєкту "Нечиста сила".

"Ми дякуємо нашим партнерам з Німеччини та Литви за спільну працю над цими стрічками та сподіваємося, що вже незабаром роботи побачать глядачі у кінотеатрах", — зазначили в Babylon’13.

Фото: Facebook/babylon13ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська блогерка влаштувала "кривавий" протест на червоній доріжці Канн. Також ми розповідали, що голлівудський оскароносний актор Шон Пенн зіграє роль в українському художньому фільмі про повномасштабну війну.

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