Донька Джонні Деппа влаштувала романтичну фотосесію з коханою

Модель та акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп після прем'єри епатажного серіалу "Кумир" продовжує вражати фоловерів. Так, зірка влаштувала пікантну фотосесію з коханою, реперкою 070 Shake.

Знімки акторка показала в Instagram Story.

Читайте також:

Відверта фотосесія

На фото, якими поділилась Лілі, вона цілується та обнімаєтеся з дівчиною. Справжнє ім’я реперки 070 Shake — Даніель Бальбуена. Пара вперше була помічена під час Тижня моди у Парижі.

Лілі-Роуз Депп з подругою. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Лілі-Роуз Депп з подругою. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Лілі-Роуз Депп з подругою. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Лілі-Роуз Депп з подругою. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

"Кохання мого життя", — прокоментвувала один зі знімків Лілі-Роуз.

Раніше донька Джонні Деппа висловилась про своє ставлення до секс-меншин.

"Багато дітей сьогодні не мають визначеної сексуальної орієнтації, і, на мою думку, це круто", — сказала акторка.

Під цими словами багато хто тоді побачив її камінг-аут.

Батько Лілі-Роуз Джонні Депп пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир".

"Джонні Депп переконаний, якщо те, що робить його донька привертає багато уваги, то вона на привальному шляху", — говорять друзі актора.

У картині Лілі-Роуз Депп багато оголюється та бере участь у сценах доволі відвертого характеру.

Нагадаємо, Джонні Депп тріумфально повернувся у кіно, але на нього чекали нові складності. Зірка фільмів Тіма Бартона змушений скасувати концерти свого рок-гурту. Актор травмував ногу в Каннах.