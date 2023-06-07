Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джонні Депп пишається роботою доньки у серіалі для дорослих arrow

Джонні Депп пишається роботою доньки у серіалі для дорослих

7 червня 2023 15:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонні Депп пишається роботою доньки у серіалі для дорослих
Лілі-Роуз Депп. Фото: іnstagram.com/lilyrose_depp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Джонні Депп радий, що його донька Лілі-Роуз самостійно будує кар'єру. Зірка пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Джонні Деппа переконаний, якщо те, що робить його донька привертає багато уваги, то вона на привальному шляху, говорять друзі актора. У картині Лілі-Роуз Депп багато оголюється та бере участь у сценах доволі відвертого характеру.

 

"Джонні подобається, що вона сама хоче зробити собі кар'єру, обирає складні та цікаві ролі, які випробовують її на міцність. Він щасливий, що вона хоче стати кимось сама, а не бути знаменитою за рахунок його ім'я. Джонні в захваті від її ролі у серіалі "Кумир" і не бачить у цьому чогось провокативного. Він пишається її успіхом", — говорить джерело з оточення актора.

Раніше сама Лілі-Роуз стала на захист серіалу, який засудили за сцени насилля та сексу.

"Зрідка коли можна побачити сцену без голих сідниць чи грудей Лілі", — коментують критики проект.

Серіал "Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варте, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).

Нагадаємо, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, підтвердила свої стосунки з реперкою 070 Shake. На фото, яке з'явилось в Instagram Story моделі, вона пристрасно цілує кохану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB