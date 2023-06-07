Джонні Депп пишається роботою доньки у серіалі для дорослих

Лілі-Роуз Депп. Фото: іnstagram.com/lilyrose_depp/

Актор Джонні Депп радий, що його донька Лілі-Роуз самостійно будує кар'єру. Зірка пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир".

Про це пише Daily Mail.

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Джонні Деппа переконаний, якщо те, що робить його донька привертає багато уваги, то вона на привальному шляху, говорять друзі актора. У картині Лілі-Роуз Депп багато оголюється та бере участь у сценах доволі відвертого характеру.

"Джонні подобається, що вона сама хоче зробити собі кар'єру, обирає складні та цікаві ролі, які випробовують її на міцність. Він щасливий, що вона хоче стати кимось сама, а не бути знаменитою за рахунок його ім'я. Джонні в захваті від її ролі у серіалі "Кумир" і не бачить у цьому чогось провокативного. Він пишається її успіхом", — говорить джерело з оточення актора.

Раніше сама Лілі-Роуз стала на захист серіалу, який засудили за сцени насилля та сексу.

"Зрідка коли можна побачити сцену без голих сідниць чи грудей Лілі", — коментують критики проект.

Серіал "Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варте, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).

Нагадаємо, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, підтвердила свої стосунки з реперкою 070 Shake. На фото, яке з'явилось в Instagram Story моделі, вона пристрасно цілує кохану.