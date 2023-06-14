Дочь Джонни Деппа устроила романтическую фотосессию с любимой

Дочь Джонни Деппа устроила романтическую фотосессию с возлюбленной
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп после премьеры эпатажного сериала "Кумир" продолжает поражать фолловеров. Так, звезда устроила пикантную фотосессию с возлюбленной, репершой 070 Shake.
Снимки актриса показала в Instagram Story.
Откровенная фотосессия
На фото, которыми разделилась Лили, она целуется и обнимаетесь с девушкой. Настоящее имя реперши 070 Shake – Даниэль Бальбуэна. Пара впервые была замечена во время Недели моды в Париже.
"Любовь моей жизни", — прокомментировала один из снимков Лили-Роуз.
Ранее дочь Джонни Деппа высказалась о своем отношении к секс-меньшинствам.
"У многих детей сегодня нет определенной сексуальной ориентации, и, по моему мнению, это круто", — сказала актриса.
Под этими словами многие тогда увидели ее каминг-аут.
Отец Лили-Роуз Джонни Депп гордится ее ролью в скандальном сериале "Кумир".
"Джонни Депп убежден, если то, что делает его дочь, привлекает много внимания, то она на привальном пути", — говорят друзья актера.
В картине Лили-Роуз Депп много обнажается и участвует в сценах довольно откровенного характера.
Напомним, Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынужден отменить концерты своей рок-группы. Актер травмировался в Каннах.