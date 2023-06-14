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Дочь Джонни Деппа устроила романтическую фотосессию с возлюбленной

14 июня 2023 17:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Джонни Деппа устроила романтическую фотосессию с любимой
Модель и актриса Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп после премьеры эпатажного сериала "Кумир" продолжает поражать фолловеров. Так, звезда устроила пикантную фотосессию с возлюбленной, репершой 070 Shake.

Снимки актриса показала в Instagram Story.

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Откровенная фотосессия

На фото, которыми разделилась Лили, она целуется и обнимаетесь с девушкой. Настоящее имя реперши 070 Shake – Даниэль Бальбуэна. Пара впервые была замечена во время Недели моды в Париже.

Лили-Роуз Депп с возлюбленной. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

 

Лили-Роуз Депп с возлюбленной. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

 

Лили-Роуз Депп с возлюбленной. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

 

Лили-Роуз Депп с возлюбленной. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

"Любовь моей жизни", — прокомментировала один из снимков Лили-Роуз.

Ранее дочь Джонни Деппа высказалась о своем отношении к секс-меньшинствам.

"У многих детей сегодня нет определенной сексуальной ориентации, и, по моему мнению, это круто", — сказала актриса.

Под этими словами многие тогда увидели ее каминг-аут.

Отец Лили-Роуз Джонни Депп гордится ее ролью в скандальном сериале "Кумир".

"Джонни Депп убежден, если то, что делает его дочь, привлекает много внимания, то она на привальном пути", — говорят друзья актера.

В картине Лили-Роуз Депп много обнажается и участвует в сценах довольно откровенного характера.

Напомним, Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынужден отменить концерты своей рок-группы. Актер травмировался в Каннах.

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