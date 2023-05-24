Скарлетт Йоганссон, Мей Маск, Том Генкс та інші зірки завітали на доріжку в Каннах

Том Генкс, Скарлетт Йоганссон та режисер Вес Андерсон в Каннах. Фото: Reuters

На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі відбулась прем'єра фільму режисера Веса Андерсона "Місто астероїдів". На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей та зіркові гості.

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Подробиці

В комедійно-драматичному фільмі зіграли чимало кінозірок. Серед них Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Том Генкс, Марго Роббі, Скарлетт Йоганссон, Лєів Шрайбер та інші. Втім, на кінофестиваль біля Лазурного узбережжя Франції приїхали не всі.

Так, на червоній доріжці разом з чоловіком, коміком Коліном Джостем у відкритій сукні позувала 38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон. Гості прем’єри могли спокійно роздивитися величезне тату зірки на спині та декілька маленьких на інших частинах тіла.

Скарлетт Йоганссон з чоловіком в Каннах. Фото: Reuters

Скарлетт Йоганссон з чоловіком в Каннах. Фото: Reuters

66-річний Том Генкс, який має подвійне громадянство США та Греції, на кінопрем’єру також завітав з другою половинкою. Він позував перед папараці разом з Рітою Вілсон, з якою одружений з 1988 року.

Том Генкс з дружиною в Каннах. Фото: Reuters

Не приховував емоцій на кінопрем’єрі й 50-річний володар премії "Оскар", американський актор Едрієн Броуді, який також зіграв роль у новому фільмі. Залюбки усміхались фотографам й інші гості прем’єри, серед яких була, наприклад, матір мільярдера та новатора Ілона Маска, бізнесвумен Мей Маск.

Актор Едрієн Броуді в Каннах. Фото: Reuters

Бізнесвумен Мей Маск в Каннах. Фото: Reuters

Акторка Брі Ларсон в Каннах. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська блогерка влаштувала "кривавий" протест на червоній доріжці Канн. Також ми розповідали, що донька Джонні Деппа та співак The Weeknd презентували в Каннах серіал.