Дочь Джонни Деппа снялась в платье-сетке для Vogue

Актриса Лили Роуз-Депп. Фото: Vogue

24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа Лили-Роуз снялась для новой обложки австралийского Vogue. Девушка позировала в креативной одежде и дала откровенное интервью.

Об этом пишет Vogue.

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Журнал представил обложку в нескольких версиях. На одной из них Лили-Роуз позирует в компании актера и певца Троя Сивана, с которым она снималась в сериале "Идол". В съемке дочь Деппа примеряла наряды от Loewe, Alaïa и Alexander McQueen.

По словам Лили, ей было важно сниматься в откровенных сценах в сериале "Идол".

Актриса Лили Роуз-Депп и Трой Сиван. Фото: Vogue

Актриса Лили Роуз-Депп. Фото: Vogue

Актриса Лили Роуз-Депп. Фото: Vogue

Актриса Лили Роуз-Депп и Трой Сиван. Фото: Vogue

Актриса Лили Роуз-Депп. Фото: Vogue

"Я никогда не была заинтересована делать что-то пуританское. Это нормально, если проект не для каждого. Я иногда еще не испытывала больше уважения и безопасности, чем во время этих съемок. Так что, когда дело касается обнажения, это нормально. Для меня это было важно и я действительно рада. Я никогда не скажу "до свидания" своей героине, я пережила прекрасный опыт съемок", — говорит дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Девушка вспомнила, что с детства страдала от излишнего внимания со стороны окружающих.

"Я помню, как в школе постоянно мне задавали странные вопросы. Всех интересовала моя известная семья. Я никогда не была заинтересована в славе, и не понимаю людей, которым это все что нужно по жизни. Я чувствую себя самым счастливым человеком, ведь могу делать вещи, которые больше всего люблю в жизни. Это меня наполняет и вдохновляет, я могу вкладывать эмоции во что-то красивое, креативное и выдающееся. Я рада этому и неважно, что это вызывает негативные комментарии, это самая низкая цена за это", — сказала звезда.

Ранее стало известно, что отец Лили-Роуз Джонни Депп гордится ее ролью в скандальном сериале "Кумир".

Напомним, Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынуждена отменить концерты своей рок-группы. Актер травмировал ногу в Каннах.