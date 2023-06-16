Дочь Гвинет Пэлтроу примерила ее "оскаровское" платье
Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примеряла легендарное платье своей звездной мамы.
Фото дочери Пэлтроу опубликовала в своем Instagram.
Модная катастрофа
Дочь Гвинет Пэлтроу и ее бывшего мужа, солиста Coldplay Криса Мартина, поразила фотографией в изысканном наряде. Девушка позировала в готическом платье от Alexander McQueen. Именно в этом наряде ее мама позировала на красной дорожке во время церемонии "Оскар" в 2002 году.
Кстати, эти наряды были отрицательно восприняты в свое время модными критиками.
"Все ненавидели это платье, но я его обожаю, — сказала актриса интервью Vogue, — люди критиковали, я думаю, дело в том, что она очень готическая, думаю для людей это было слишком, их шокировало. Но мне нравится она".
Критики назвали в 2002 году платье провальным.
Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.
Ранее актриса Джессика Альба отправилась с дочерью Онор в Париж. Во Франции девушка отметила свое 15-летие.