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Дочь Гвинет Пэлтроу примерила ее "оскаровское" платье

16 июня 2023 13:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Гвинет Пэлтроу примерила ее "оскаровское" платье
Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwyneth_paltrow_lifestyle/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примеряла легендарное платье своей звездной мамы.

Фото дочери Пэлтроу опубликовала в своем Instagram.

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Дочь Гвинет Пэлтроу и ее бывшего мужа, солиста Coldplay Криса Мартина, поразила фотографией в изысканном наряде. Девушка позировала в готическом платье от Alexander McQueen. Именно в этом наряде ее мама позировала на красной дорожке во время церемонии "Оскар" в 2002 году.

Кстати, эти наряды были отрицательно восприняты в свое время модными критиками.

 

"Все ненавидели это платье, но я его обожаю, — сказала актриса интервью Vogue, — люди критиковали, я думаю, дело в том, что она очень готическая, думаю для людей это было слишком, их шокировало. Но мне нравится она".

Критики назвали в 2002 году платье провальным.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

Ранее актриса Джессика Альба отправилась с дочерью Онор в Париж. Во Франции девушка отметила свое 15-летие.

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