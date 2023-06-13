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Джессіка Альба влаштувала для красуні-доньки канікули в Парижі

13 червня 2023 14:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джессіка Альба влаштувала для красуні-доньки канікули в Парижі
Джессіка Альба з донькою та друзями. Фото: instagram.com/jessicaalba/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Джессіка Альба вирушила з дочкою Онор до Парижу. У Франції дівчина відзначила своє 15-річчя.

Фото з подорожі Альба виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Онор з мамою та друзями під час святкування завітала до розкішного ресторану, де спробувала місцеві делікатеси. У подарунок дівчина отримала дизайнерську хустку від Dior.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

Дівчинку акторка народила у шлюбі з чоловіком Кешем Вореном. Пара також виховує ще вдвох доньок.

У своїх соцмережах Альба ніжно привітала дочку з днем народження.

"15 років тому крихітка Онор Марі Ворен зробила мене мамою. Я навіть не можу описати, як мій світ змінився. Я так тобою пишаюся! Ти розумна, турботлива, вихована, смілива, незалежна, емоційна, креативна та вільна. Дякую, що ти любляча дочка та сестра, що завжди залишаєшся на боці правди та емоційно вільна. Ти навчила мене багатьом речам, мій ангел, ти ідеальне поєднання ніжності та сили", — відзначила акторка.

Раніше танцівниця Олена Шоптенко відзначила день народження сина. Зірка опублікувала фото з домашнього архіву, на яких показала дорослішання хлопчика.

Нагадаємо, бізнесмен та ексчоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу привітав доньку Софію з днем народження. Дівчинці виповнилось 12 років.

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