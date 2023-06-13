Джессіка Альба влаштувала для красуні-доньки канікули в Парижі

Джессіка Альба з донькою та друзями. Фото: instagram.com/jessicaalba/

Акторка Джессіка Альба вирушила з дочкою Онор до Парижу. У Франції дівчина відзначила своє 15-річчя.

Фото з подорожі Альба виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Онор з мамою та друзями під час святкування завітала до розкішного ресторану, де спробувала місцеві делікатеси. У подарунок дівчина отримала дизайнерську хустку від Dior.

Дівчинку акторка народила у шлюбі з чоловіком Кешем Вореном. Пара також виховує ще вдвох доньок.

У своїх соцмережах Альба ніжно привітала дочку з днем народження.

"15 років тому крихітка Онор Марі Ворен зробила мене мамою. Я навіть не можу описати, як мій світ змінився. Я так тобою пишаюся! Ти розумна, турботлива, вихована, смілива, незалежна, емоційна, креативна та вільна. Дякую, що ти любляча дочка та сестра, що завжди залишаєшся на боці правди та емоційно вільна. Ти навчила мене багатьом речам, мій ангел, ти ідеальне поєднання ніжності та сили", — відзначила акторка.

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