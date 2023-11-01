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Донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю

1 листопада 2023 10:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

10-річна донька Кім Кардаш'ян та Каньє Веста Норт знялась для обкладинки модного видання I-D. В інтерв'ю вона заявила, що її улюблена пісня хіт батька, Каньє Веста, Through The Wire 2004 року.

Фото опублікували соцмережі видання I-D.

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Норт планує взяти на себе управління сімейним бізнесом, зокрема, лінією білизни SKIMS і модним брендом Yeezy.

"Баскетболістка, реперша...Коли мені було сім, я хотіла стати боксеркою. Але зараз я передумала. Я збираюся створювати витвори мистецтва, які продаватиму. Крім того, одного разу я хочу керувати Yeezy і SKIMS", — відповіла вона на питання, ким хоче стати у майбутньому.

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

 

Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/
Норт Вест. Фото: instagram.com/i_d/

Норт також розповіла, що, якби вона могла зустрічатися з будь-ким, то обрала б Тупака. На запитання про те, яка найулюбленіша річ у її гардеробі, дочка Кім Кардаш'ян відповіла: "Куртка Майкла Джексона, яку моя мама подарувала мені на Різдво!". Вона також розповіла про свою любов до баскетболу.

Норт — старша дитина Кардаш'ян та Веста. Колишнє подружжя також виховує дочку Чикаго та синів Псалма та Сейнта.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму.

Раніше чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім.

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