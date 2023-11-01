Дочь Ким Кардашьян в короне покорила обложку глянца

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

10-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт снялась для обложки модного издания I-D. В интервью она заявила, что ее любимая песня хит отца Канье Уэста Through The Wire 2004 года.

Фото опубликовали в соцсети издания I-D.

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Норт планирует взять на себя управление семейным бизнесом, в частности линией белья SKIMS и модным брендом Yeezy.

"Баскетболистка, рэперша... Когда мне было семь, я хотела стать боксершей. Но сейчас я передумала. Я собираюсь создавать произведения искусства, которые буду продавать. Кроме того, однажды я хочу руководить Yeezy и SKIMS", — ответила она на вопрос, кем хочет стать в будущем.

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт Уэст. Фото: instagram.com/i_d/

Норт также рассказала, что, если бы она могла встречаться с кем-либо, то выбрала бы Тупака. На вопрос о том, какая любимая вещь в ее гардеробе, дочь Ким Кардашьян ответила: "Куртка Майкла Джексона, которую моя мама подарила мне на Рождество!". Она также рассказала о своей любви к баскетболу.

Норт — старший ребенок Кардашьян и Уэста. Бывшие супруги воспитывают дочь Чикаго и сыновей Псалма и Сейнта.

Напомним, Ким Кардашьян с дочерью на Хеллоуин переодлись в героинь культового фильма.

Ранее муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким.