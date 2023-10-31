Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш’ян і її старша дитина Норт Вест одяглися як дівчата з культового фільму "Безголові". Мама та донька приміряли костюми у клітинки з нагоди Геловіну.

Фото Кім опублікувала у своєму Instagram.

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43-річній зірці реаліті-шоу навіть вдалося роздобути білий Jeep Wrangler, такий же, як той, на якому героїні фільму їздили до своєї школи Bronson Alcott. Кім з дочкою знялись у безтурботній фотосесії та доповнили костюми школярок гольфами та сумками.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Вест. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зйомка пройшла всупереч правилам страйку SAG/AFTRA, де закликали всіх учасників не одягатися як персонажі теле/фільмів на цей Геловін.

Бюджетний фільм "Безголові" вартістю у 12 мільйонів доларів зібрав 56,6 мільйонів доларів у світовому прокаті та отримав 81% оцінки критиків (зі 120 рецензій) на Rotten Tomatoes.

Крім Норт, Кім є матір'ю трьох молодших дітей — сина Сейнта, 7 років; дочки Чикаго, 5 років і сина Псалма, 4 роки — від її шестирічного шлюбу з третім чоловіком Каньє 'Йе' Вестом, який закінчився розлученням у 2021 році.

29 листопада Кардаш’ян і 46-річний репер-дизайнер нарешті домовилися про розлучення та опіку 80/20, згідно з якою він буде платити їй 200 тисяч доларів на місяць на утримання дитини.

Нагадаємо, вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.

Раніше чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім.