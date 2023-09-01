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Донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі

1 вересня 2023 17:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі
Джорджия Мей Джаггер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька музиканта Міка Джаггера, Джорджія Мей Джаггер, завітала на ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. Подія відбувається на острові Лідо.

Про це пише Daily Mail.

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Модель Джорджія Мей Джаггер завітала на прем’єру байопіка "Феррарі" режисера Майкла Манна. Головні ролі в фільмі виконали Адам Драйвер і Пенелопа Крус.

 

Джорджия Мей Джаггер. Фото: Reuters

 

Джорджия Мей Джаггер. Фото: Reuters

Донька рокера Rolling Stones і моделі Джеррі Холл, виглядала неймовірно, позуючи на червоній доріжці. 31-річна модель продемонструвала спокусливу фігуру в блискучій чорній сукні з глибоким декольте та сітчастою вставкою.

Венеціанський міжнародний кінофестиваль є найстарішим кінофестивалем у світі.

Через голлівудський страйк вся кіно- та телеіндустрія повністю зупинилася. Тож багато акторів не змогли "доїхати" до Венеції на кінофестиваль.

Актори (і сценаристи) "Ферарі" бути присутніми, не порушуючи правил страйків, оскільки фільму було надано виняток, оскільки його зняла незалежна студія Neon.

"Феррарі" — це фільм відомого режисера Майкла Мена, який розповідає про три місяці життя Енцо Феррарі, засновника автомобільної компанії. У нього проблеми з грошима, він сумує за померлим сином і має дитину від коханки, про яку дізнається його дружина.

Раніше "дівчина Бонда" влаштувала фотосесію в морі на відкритті Венеціанського кінофестивалю.

Нагадаємо, в Італії стартував Венеційський кінофестиваль: фото.

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