Дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале
Дочь музыканта Мика Джаггера, Джорджия Мэй Джаггер, посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. Событие проходит на острове Лидо.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий выход дочери легендарного музыканта
Модель Джорджия Мэй Джаггер пришла на премьеру байопика "Феррари" режиссера Майкла Манна. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.
Дочь рокера Rolling Stones и модели Джерри Холл, выглядела невероятно, позируя на красной дорожке. 31-летняя модель продемонстрировала обольстительную фигуру в блестящем черном платье с глубоким декольте и сетчатой вставкой.
Венецианский международный кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире.
Из-за голливудской забастовки вся кино- и телеиндустрия полностью остановилась. Так что многие актеры не смогли "доехать" в Венецию на кинофестиваль.
Актеры (и сценаристы) "Феррари" присутствовали, не нарушая правил забостовки, поскольку фильму было предоставлено исключение, так как его сняла независимая студия Neon.
"Феррари" — это фильм известного режиссера Майкла Мена, рассказывающий о трех месяцах жизни Энцо Феррари, основателя автомобильной компании. У него проблемы с деньгами, он грустит по умершему сыну и имеет ребенка от любовницы, о котором узнает его жена.
Ранее "девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля.
Напомним, в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото.