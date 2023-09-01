Дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале

Джорджия Мэй Джаггер. Фото: Reuters

Дочь музыканта Мика Джаггера, Джорджия Мэй Джаггер, посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. Событие проходит на острове Лидо.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель Джорджия Мэй Джаггер пришла на премьеру байопика "Феррари" режиссера Майкла Манна. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

Джорджия Мэй Джаггер. Фото: Reuters

Джорджия Мэй Джаггер. Фото: Reuters

Дочь рокера Rolling Stones и модели Джерри Холл, выглядела невероятно, позируя на красной дорожке. 31-летняя модель продемонстрировала обольстительную фигуру в блестящем черном платье с глубоким декольте и сетчатой вставкой.

Венецианский международный кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире.

Из-за голливудской забастовки вся кино- и телеиндустрия полностью остановилась. Так что многие актеры не смогли "доехать" в Венецию на кинофестиваль.

Актеры (и сценаристы) "Феррари" присутствовали, не нарушая правил забостовки, поскольку фильму было предоставлено исключение, так как его сняла независимая студия Neon.

"Феррари" — это фильм известного режиссера Майкла Мена, рассказывающий о трех месяцах жизни Энцо Феррари, основателя автомобильной компании. У него проблемы с деньгами, он грустит по умершему сыну и имеет ребенка от любовницы, о котором узнает его жена.

Ранее "девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля.

Напомним, в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото.