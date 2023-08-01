Донька Мадонни наважилась на відверту фотосесію

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

Донька співачки Мадонни, Лурдес Леон, взяла участь у відвертій рекламі бренду аксесуарів. Дівчина активно просуває свою кар'єру моделі.

Фото зі зйомки Луредс Леон запостила у своєму Instagram.

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26-річна красуня стала обличчям рекламної компанії бренду DION LEE. Лурдес у студії позувала повністю оголеною. ЇЇ пікантні місця прикривали сумки. На деяких фото та відео вона підвішана за штучне волосся.

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

26-річна дочка співачки раніше розповіла, що в дитинстві страждала від надмірної дисципліни.

"Я думаю, що була дуже слухняною дитиною, але моя мама, можливо, сказала б інше. Мені здавалося, що отримаю на горіхи, якщо погано поводитимуся. Манери були дуже важливі у моїй родині", — розповіла Лурдес і додала, чого все що вона хотіла у дитинстві, це бути красивою.

За словами доньки Мадонни, щоб почуватися сексуальною їй не потрібні відверті сукні, достатньо футболки та спортивних штанів.

Лурдес — донька Мадонни від кубинського танцівника Карлоса Леоне. Також у співачки є син Рокко від шлюбу с Гаєм Річчі. Королева поп-сцени ще виховує трьох прийомних дітей.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Раніше Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.