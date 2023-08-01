Донька Мадонни наважилась на відверту фотосесію
Донька співачки Мадонни, Лурдес Леон, взяла участь у відвертій рекламі бренду аксесуарів. Дівчина активно просуває свою кар'єру моделі.
Фото зі зйомки Луредс Леон запостила у своєму Instagram.
Зухвала Лурдес
26-річна красуня стала обличчям рекламної компанії бренду DION LEE. Лурдес у студії позувала повністю оголеною. ЇЇ пікантні місця прикривали сумки. На деяких фото та відео вона підвішана за штучне волосся.
26-річна дочка співачки раніше розповіла, що в дитинстві страждала від надмірної дисципліни.
"Я думаю, що була дуже слухняною дитиною, але моя мама, можливо, сказала б інше. Мені здавалося, що отримаю на горіхи, якщо погано поводитимуся. Манери були дуже важливі у моїй родині", — розповіла Лурдес і додала, чого все що вона хотіла у дитинстві, це бути красивою.
За словами доньки Мадонни, щоб почуватися сексуальною їй не потрібні відверті сукні, достатньо футболки та спортивних штанів.
Лурдес — донька Мадонни від кубинського танцівника Карлоса Леоне. Також у співачки є син Рокко від шлюбу с Гаєм Річчі. Королева поп-сцени ще виховує трьох прийомних дітей.
Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.
Раніше Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.