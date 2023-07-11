Мадонна після неочікуваної госпіталізації дала чіткі настанови у випадку своєї смерті

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна кілька тижнів тому налякала прихильників своєю неочікуваною госпіталізацією. Зірку непритомною доправили до лікарні, де на щастя врятували життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Західні ЗМІ пишуть, що Мадонна після того, як виписалася з лікарні вирішила дати чіткі вказівки щодо свого музичного спадку. 64-річна співачка заборонила використовувати власну голограму на концертах після своєї смерті.

"За винятком Abba Voyage, використання голограм для пожвавлення виконавців було, м'яко кажучи, сумнівним. Голографічний тур Вітні Х'юстон був розкритикований критиками, і Мадонна відмовляється дозволити жадібним до грошей босам зробити те саме з нею. Все своє життя вона керувала і підтримувала культурну значущість — і немає жодних шансів, що вона дозволить заплямувати таким чином свою важку роботу", — діляться друзі співачки.

Також, щоб уникнути сімейних сварок через свій величезний статок у 850 мільйонів доларів артистка планує розділити права на свої пісні порівну між своїми шістьма дітьми.

Мадонна є матір'ю Лурдес, 26 років, Рокко, 22 років, Девіда, 17 років, Мерсі Джеймс, 16 років, і близнюків Естер і Стіль, 10 років.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Раніше зірка 1990-х років, лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.