Донька Мадонни у відвертому образі влаштувала фотосесію на більярдному столі

Донька Мадонни еротично позувала на фотосесії у відвертому вбранні
Донька співачки Мадонни, Лурдес, взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Приміряв прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.
Фото зі зйомки запостила на своїй сторінці у Instagram.
Донька королеви поп-музики не відстає від зіркової матусі щодо сміливості своїх образів.
До речі, днями стало відомо, книгу відвертих фото Мадонни планують продати на аукціоні за £240,000.
Знімки-ню зробив Стів Мейсел у 1992 році у Нью-Йорку та Маямі.
Лурдес — донька Мадонни від кубинського танцівника Карлоса Леоне. Також у співачки є син Рокко від шлюбу с Гаєм Річчі. Королева поп-сцени ще виховує трьох прийомних дітей.
Нагадаємо, наприкінці лютого на 67-му році життя помер старший брат американської співачки Мадонни, Ентоні Чікконе. Тривалий час він був бездомним та боровся з алкоголізмом.
Раніше стало відомо, що Мадонна розійшлась з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом.