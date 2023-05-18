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Донька Мадонни еротично позувала на фотосесії у відвертому вбранні

18 травня 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Мадонни у відвертому образі влаштувала фотосесію на більярдному столі
Донька Мадонни Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька співачки Мадонни, Лурдес, взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Приміряв прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Фото зі зйомки запостила на своїй сторінці у Instagram.

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До речі, днями стало відомо, книгу відвертих фото Мадонни планують продати на аукціоні за £240,000.

Знімки-ню зробив Стів Мейсел у 1992 році у Нью-Йорку та Маямі.

Лурдес — донька Мадонни від кубинського танцівника Карлоса Леоне. Також у співачки є син Рокко від шлюбу с Гаєм Річчі. Королева поп-сцени ще виховує трьох прийомних дітей.

Нагадаємо, наприкінці лютого на 67-му році життя помер старший брат американської співачки Мадонни, Ентоні Чікконе. Тривалий час він був бездомним та боровся з алкоголізмом.

Раніше стало відомо, що Мадонна розійшлась з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом.

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