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Дочь Мадонны отважилась на откровенную фотосессию

1 августа 2023 12:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Мадонны отважилась на откровенную фотосессию
Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь певицы Мадонны, Лурдес Леоне, приняла участие в откровенной рекламе бренда аксессуаров. Девушка активно продвигает свою карьеру модели.

Фото со съемки Луредс Леон запостила в своем Instagram.

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26-летняя красавица стала лицом рекламной компании бренда DION LEE. Лурдес в студии позировала полностью обнаженной. Ее пикантные места прикрывали сумки. На некоторых фото и видео она подвешена за искусственные волосы.

 

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

 

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

 

Модель Лурдес Леоне. Фото: instagram.com/lourdesleon/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DION LEE (@dionlee)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DION LEE (@dionlee)

26-летняя дочь певицы ранее рассказала, что в детстве страдала от излишней дисциплины.

"Я думаю, что была очень послушным ребенком, но моя мама, возможно, сказала бы другое. Мне казалось, что получу на орехи, если я буду вести себя плохо. Манеры были очень важны в моей семье", — рассказала Лурдес и добавила, чего все что она хотела в детстве это быть красивой.

По словам дочери Мадонны, чтобы чувствовать себя сексуальной, ей не нужны откровенные платья, достаточно футболки и спортивных штанов.

Лурдес — дочь Мадонны от кубинского танцовщика Карлоса Леоне. Также у певицы есть сын Рокко от брака с Гаем Риччи. Королева поп-сцены воспитывает троих приемных детей.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там он будет находиться до полного восстановления.

Ранее Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

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