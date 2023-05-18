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Дочь Мадонны эротично позировала на фотосессии в откровенном наряде

18 мая 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Мадонны в откровенном образе устроила фотосессию на бильярдном столе
Дочь Мадонны Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь певицы Мадонны, Лурдес, приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Фото со съемки запостила на своей странице в Instagram.

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Кстати, на днях стало известно, что книгу откровенных фото Мадонны планируют продать на аукционе за £240,000.

Снимки сделал Стив Мейсел в 1992 году в Нью-Йорке и Майами.

Лурдес — дочь Мадонны от кубинского танцовщика Карлоса Леоне. Также у певицы есть сын Рокко от брака с Гаем Риччи. Еще королева поп-сцены воспитывает троих приемных детей.

Напомним, в конце февраля на 67-м году жизни скончался старший брат американской певицы Мадонны, Энтони Чикконе. Долгое время он был бездомным и боролся с алкоголизмом.

Ранее стало известно, что Мадонна разошлась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом.

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