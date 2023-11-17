Донька Мадонни знялась у рекламі, яку створив штучний інтелект

Донька Мадонни. Фото: instagram.com/lourdesleon/

Донька Мадонни Лурдес Леон продемонструвала свою підтягнуту фігуру в металево-сріблястих і потертих джинсах з дірками на колінах і стегнах. Нова фотосесія моделі створена за участю штучного інтелекту.

Фото Лурдес опублікувала у своєму Instagram.

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На нових зображеннях для кампанії Coca‑Cola Y3000 Zero Sugar, створених за допомогою штучного інтелекту, Лурдес позувла з банкою содової.

Донька Мадонни. Фото: instagram.com/lourdesleon/

"Співпраця з CocaColaGBI, щоб відсвяткувати майбутнє для нової обмеженої серії Coca-Cola 3000 Zero Sugar, створено за допомогою штучного інтелекту", — написала вона в Instagram.

Окрім кар’єри моделі, Лурдес нещодавно пішла стопами своєї знаменитої матері як співачка та танцівниця та випустила свій сингл Spelling. У публікації в соцмережі, анонсуючи трек, вона написала: "Пісня дуже особлива. Це данина вічному витвору мистецтва моєї матері "Frozen". Цей трек згадувався незліченну кількість разів у моєму житті, поєднуючи нас двох. Я була б нічим без жінки, яка народила мене на світ".

Лурдес є старшою дитиною Мадонни. Королева поп-музики написала свою пісню 1998 року Little Star зі свого альбому Ray Of Light, який отримав премію Греммі про Лурдес.

Їхній міцний зв’язок очевидний після того, як у червні 2023 року Лурдес була біля ліжка матері, коли вона була в лікарні.

Лурдес розповіла, що Мадонна, мабуть, найбільш працьовита, з тих, кого вона коли-небудь бачила.

"Я це, на жаль, не успадкувала. Я успадкувала її проблеми з контролем, але не її трудову етику!", — сказала вона.

У 2021 році Лурдес сказала, що не "отримала жодних подачок" у своїй родині, незважаючи на те, що виросла з "надзвичайними привілеями".

"Я думаю, що моя мама бачила всіх цих інших дітей відомих людей і подумала: "Мої діти не будуть такими", — зазначила вона під час бесіди з Interview Magazine.

Нагадаємо, Мадонна у корсеті приголомшила ідеальним обличчям.

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