Дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом.

Дочь Мадонны. Фото: instagram.com/lourdesleon/

Дочь Мадонны Лурдес Леон продемонстрировала свою подтянутую фигуру в серебристых и потертых джинсах с дырками на коленях и бедрах. Новая фотосессия модели создана с участием искусственного интеллекта.

Фото Лурдес опубликовала в своем Instagram.

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На новых изображениях для кампании Coca-Cola Y3000 Zero Sugar, созданных с помощью искусственного интеллекта, Лурдес позировала с банкой содовой.

Дочь Мадонны. Фото: instagram.com/lourdesleon/

"Сотрудничество с CocaColaGBI, чтобы отпраздновать будущее для новой ограниченной серии Coca-Cola 3000 Zero Sugar, создано с помощью искусственного интеллекта" , — написала она в Instagram.

Кроме карьеры модели, Лурдес недавно пошла по стопам своей знаменитой матери как певица и танцовщица и выпустила свой сингл Spelling. В публикации в соцсети, анонсируя трек, она написала: "Эта песня очень особенная. Это дань вечному произведению искусства моей матери "Frozen". Этот трек упоминался бесчисленное количество раз в моей жизни. Я была бы никем без женщины, которая родила меня на свет".

Лурдес является старшим ребенком Мадонны. Королева поп-музыки написала свою песню Little Star 1998 года из своего альбома Ray Of Light, получившего премию Грэмми о Лурдес.

Их крепкая связь очевидна после того, как в июне 2023 года Лурдес была у кровати матери, когда она была в больнице.

Лурдес рассказала, что Мадонна, пожалуй, самая трудолюбивая, из тех, кого она когда-либо видела.

"Я это, к сожалению, не унаследовала. Я унаследовала ее проблемы с контролем, но не ее трудовую этику!", — сказала она.

В 2021 году Лурдес сказала, что не "получила никаких подачек" в своей семье, несмотря на то, что выросла с "чрезвычайными привилегиями".

"Я думаю, что моя мама видела всех этих детей известных людей и подумала: "Мои дети не будут такими", — отметила она во время беседы с Interview Magazine.

Напомним, Мадонна в корсете ошеломила идеальным лицом.

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