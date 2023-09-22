Донька Майкла Джексона з міркувань безпеки вийшла на червону доріжку з "грізним" охоронцем

Періс Джексон. Фото: Reuters

Періс Джексон відвідала Бал Елізабет Тейлор, присвячений боротьбі зі СНІДом, у готелі Beverly Hills у Каліфорнії. На червону доріжку донька короля поп-музики вийшла не сама.

Про це пише Daily Mail.

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Донька Майкла Джексона сяяла в блискучій сукні кольору шампанського. Компанію красуні склав її улюблений пес породи доберман Коа. Періс посилила свою охорону після останнього інциденту за участю сталкера, який, за її словами, переслідував її протягом чотирьох років.

Періс Джексон. Фото: Reuters

Цього місяця співачка попросила, щоб поліція її захистила після того, як ймовірний переслідувач переліз через паркан її будинку та зазирав у вікна.

Періс каже, що тепер їй стало страшно залишатися одній вдома, це той самий чоловік, який почав надсилати їй небажані повідомлення в грудні 2019 року. Останнє ймовірне вторгнення в дім відбулося 23 серпня, коли зловмисник нібито пробрався на задній двір. Періс на той момент не було вдома, але її друг, який залишався на території, став свідком інциденту. Зловмисник втік на момент прибуття поліції.

Через два дні співачка звернулася до суду і спробувала отримати запобіжний ордер щодо незнайомця. Періс стверджує, що хоча сталкер їй не відомий особисто, він був заарештований на її території в минулому.

Його поява в її домі протягом багатьох років змушувала її нервувати, що його впевненість зростає, і що це може призвести до ще страшніших ситуацій.

Періс Джексон. Фото: Reuters

Тепер вона просить суд заборонити чоловікові спілкуватися з нею онлайн і вимагає, щоб він не наближався до неї. У своїх юридичних документах вона стверджувала, що чоловік звернувся до неї в Твіттері, де він називав її своєю спорідненою душею.

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