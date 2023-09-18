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Кайлі Міноуг та дружина "Бонда" завітали на модний показ Burberry

18 вересня 2023 20:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кайлі Міноуг та дружина "Бонда" завітали на модний показ Burberry
Співачка Кайлі Монуг. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Лондоні відбувся модний показ бренду Burberry. Зіркові гості позували на червоній доріжці у стильному одязі.

Про це пише Daily Mail.

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Нова колекція Burberry

Роузі Хантінгтон-Вайтлі та її наречений Джейсон Стетхем, співачка Кайлі Міноуг, акторка та дружина виконавця ролі Джеймса Бонда Деніела Крейга, Рейчел Вайз, Наомі Кемпбелл та багато інших знаменитостей навідалися на показ мод у Лондоні на Хайбері Філдс. Тиждень моди в Лондоні 2023 пройде з 15 по 19 вересня, на якому буде представлений як чоловічий, так і жіночий одяг.

 

Співачка Кайлі Моноуг. Фото: Reuters
Співачка Кайлі Моноуг. Фото: Reuters
Дружина Деніела Крейга, акторка Рейчел Вайз. Фото: Reuters
Дружина Деніела Крейга, акторка Рейчел Вайз. Фото: Reuters

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

 

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем. Фото: Reuters
Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем. Фото: Reuters

 

Нова колекція Burberry. Фото: Reuters
Нова колекція Burberry. Фото: Reuters

 

Нова колекція Burberry. Фото: Reuters
Нова колекція Burberry. Фото: Reuters

 

Нова колекція Burberry. Фото: Reuters
Нова колекція Burberry. Фото: Reuters

Колекція модного бренду, який так полюбляють і голлівудські зірки і монарші особи, цього року радувала яскравими кольорами, принтами та своїми традиційними тренчами.

Раніше модель Ешлі Грем взяла участь у показі дизайнера Harris Reed. Зірка приміряла ефектну сукню, яка підкреслила її пишні форми корсетом. Модель позувала в чорній вечірній сукні, оздобленій корсетом із золотими блискітками. Образ доповнили масивні чоботи, довгий шлейф та яскравий макіяж, який зірці зробили за 30 хвилин.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян, Сальма Гайєк і Олівія Уайлд сяяли на червоній доріжці 2-ї щорічної гала-вечері Caring For Women у Нью-Йорку. Голлівудські діви вразили своїми елегантними образами.

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