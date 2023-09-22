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Дочь Майкла Джексона из соображений безопасности вышла на красную дорожку с "грозным" телохранителем

22 сентября 2023 18:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Майкла Джексона из соображений безопасности вышла на красную дорожку с "грозным" телохранителем
Пэрис Джексон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Пэрис Джексон посетила Бал Элизабет Тейлор, посвященный борьбе со СПИДом, в отеле Beverly Hills в Калифорнии. На красную дорожку дочь короля поп-музыки вышла не одна.

Об этом пишет Daily Mail.

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Испуганная Пэрис Джексон

Дочь Майкла Джексона сияла в блестящем платье цвета шампанского. Компанию красавице составил ее любимый пес породы доберман Коа. Пэрис усилила свою охрану после последнего инцидента с участием сталкера, который, по ее словам, преследовал ее в течение четырех лет.

 

Пэрис Джексон. Фото: Reuters

В этом месяце певица попросила, чтобы полиция защитила ее после того, как вероятный преследователь перелез через забор ее дома и заглядывал в окна.

Пэрис говорит, что теперь ей стало страшно оставаться одной дома, это тот самый мужчина, который присылал ей нежелательные сообщения в декабре 2019 года. Последнее вероятное вторжение в дом произошло 23 августа, когда злоумышленник якобы пробрался на задний двор. Пэрис на тот момент не было дома, но остававшийся на территории ее друг стал свидетелем инцидента. Злоумышленник скрылся на момент прибытия полиции.

Через два дня певица обратилась в суд и попыталась получить ордер в отношении незнакомца. Пэрис утверждает, что хотя сталкер ей не известен лично, он был арестован на ее территории в прошлом.

Его появление в ее доме на протяжении многих лет заставляло ее нервничать, что его уверенность растет, и что это может привести к более страшным ситуациям.

 

Пэрис Джексон. Фото: Reuters

Теперь она просит суд запретить мужчине общаться с ней онлайн и требует, чтобы он не приближался к ней. В своих юридических документах она утверждала, что мужчина обратился к ней в Твиттере, где он называл ее своей родственной душой.

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