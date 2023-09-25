Донька Моніки Белуччі похизувалась підтягнутим тілом у відвертому спідньому

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Нещодавно на Міланському тижні моди відбувся модний показ бренду Dolce & Gabbana. Серед зіркових моделей була і дочка акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя — Дєва.

Фото з показу красуня показала у своїх соцмережах.

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Красуня активно будує кар'єру моделі. Дівчина прогулялася подіумом відомого бренду, демонструючи відверте вбрання. Цього року вся колекція марки відрізняється особливою пікантністю.

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

До речі, донька Моники Белуччі та Венсана Касселя дебютувала в кіно. Вона зіграла головну роль у фільмі режисера Лаури Лукетті "Прекрасне літо". Зараз Дєва грає головну роль у серіалі Netflix "Леопард".

"У дитинстві я часто ходила на знімальний майданчик до батьків, і мені було цікаво спостерігати за тим, як ідея стає матеріальною. Участь у кінопроекті дозволила мені пережити дуже напружені моменти, які допомогли мені вирости", — розповіла вона.

Дівчина поділилася, що батьки підтримували її під час роботи над картиною, але намагалися не втручатися у процес.

"Мої батьки давали мені поради, але дозволили приймати власні рішення і робити власні помилки. Вони завжди поряд зі мною, вони надихають мене і вселяють упевненість", — сказала Дєва.

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