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Донька Моніки Белуччі похизувалась підтягнутим тілом у відвертому спідньому

25 вересня 2023 18:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Моніки Белуччі похизувалась підтягнутим тілом у відвертому спідньому
Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно на Міланському тижні моди відбувся модний показ бренду Dolce & Gabbana. Серед зіркових моделей була і дочка акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя — Дєва.

Фото з показу красуня показала у своїх соцмережах.

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Красуня активно будує кар'єру моделі. Дівчина прогулялася подіумом відомого бренду, демонструючи відверте вбрання. Цього року вся колекція марки відрізняється особливою пікантністю.

 

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

 

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

 

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

До речі, донька Моники Белуччі та Венсана Касселя дебютувала в кіно. Вона зіграла головну роль у фільмі режисера Лаури Лукетті "Прекрасне літо". Зараз Дєва грає головну роль у серіалі Netflix "Леопард".

"У дитинстві я часто ходила на знімальний майданчик до батьків, і мені було цікаво спостерігати за тим, як ідея стає матеріальною. Участь у кінопроекті дозволила мені пережити дуже напружені моменти, які допомогли мені вирости", — розповіла вона.

Дівчина поділилася, що батьки підтримували її під час роботи над картиною, але намагалися не втручатися у процес.

"Мої батьки давали мені поради, але дозволили приймати власні рішення і робити власні помилки. Вони завжди поряд зі мною, вони надихають мене і вселяють упевненість", — сказала Дєва.

Раніше Кайлі Міноуг та дружина "Бонда" завітали на модний показ Burberry.

Нагадаємо, Гайді Клум похизувалась спокусливою фігурою після відмови від суворої дієти.

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