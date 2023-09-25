Донька Моніки Белуччі похизувалась підтягнутим тілом у відвертому спідньому
Нещодавно на Міланському тижні моди відбувся модний показ бренду Dolce & Gabbana. Серед зіркових моделей була і дочка акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя — Дєва.
Фото з показу красуня показала у своїх соцмережах.
Модний вихід Дєви Кассель
Красуня активно будує кар'єру моделі. Дівчина прогулялася подіумом відомого бренду, демонструючи відверте вбрання. Цього року вся колекція марки відрізняється особливою пікантністю.
До речі, донька Моники Белуччі та Венсана Касселя дебютувала в кіно. Вона зіграла головну роль у фільмі режисера Лаури Лукетті "Прекрасне літо". Зараз Дєва грає головну роль у серіалі Netflix "Леопард".
"У дитинстві я часто ходила на знімальний майданчик до батьків, і мені було цікаво спостерігати за тим, як ідея стає матеріальною. Участь у кінопроекті дозволила мені пережити дуже напружені моменти, які допомогли мені вирости", — розповіла вона.
Дівчина поділилася, що батьки підтримували її під час роботи над картиною, але намагалися не втручатися у процес.
"Мої батьки давали мені поради, але дозволили приймати власні рішення і робити власні помилки. Вони завжди поряд зі мною, вони надихають мене і вселяють упевненість", — сказала Дєва.
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