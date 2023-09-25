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Дочь Моники Белуччи похвасталась подтянутым телом в откровенном белье

25 сентября 2023 18:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Моники Белуччи похвасталась подтянутым телом в откровенном нижнем
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно на Миланской неделе моды состоялся модный показ бренда Dolce & Gabbana. Среди звездных моделей была и дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя – Дева.

Фото с показа красавица показала в своих соцсетях.

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Красавица активно строит карьеру модели. Девушка прошла по подиуму показа известного бренда, демонстрируя откровенный наряд. В этом году вся коллекция марки отличается особой пикантностью.

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Кстати, дочь Моник Белуччи и Венсана Касселя дебютировала в кино. Она сыграла главную роль в фильме режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето". Сейчас Дева играет главную роль в сериале Netflix "Леопард".

"В детстве я часто ходила на съемочную площадку к родителям, и мне было интересно наблюдать за тем, как идея становится материальной. Участие в кинопроекте позволило мне пережить очень напряженные моменты, которые помогли мне вырасти", — рассказала она.

Девушка поделилась, что родители поддерживали ее во время работы над картиной, но старались не вмешиваться в процесс.

"Мои родители давали мне советы, но позволили принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Они всегда рядом со мной, они вдохновляют меня и вселяют уверенность", — сказала Дева.

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