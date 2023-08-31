Донька Моніки Белуччі знялась у спокусливій рекламі модного бренду

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дєва Кассель активно будує кар'єру моделі. Дівчина знялася у відвертій фотосесії для модного бренду та поспілкувалася з журналістами відомого журналу.

Дєва дала інтерв'ю Vogue Italia.

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Дівчина розповіла про свою кар'єру та дебют у кіно. Вона зіграла головну роль у фільмі режисера Лаури Лукетті "Прекрасне літо", що є екранізацією однойменного роману Чезаре Павезе. Зараз Дєва грає головну роль у серіалі Netflix "Леопард".

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

"У дитинстві я часто ходила на знімальний майданчик до батьків, і мені було цікаво спостерігати за тим, як ідея стає матеріальною. Участь у кінопроекті дозволила мені пережити дуже напружені моменти, які допомогли мені вирости", — розповіла вона.

Дівчина поділилася, що батьки підтримували її під час роботи над картиною, але намагалися не втручатися у процес.

"Мої батьки давали мені поради, але дозволили приймати власні рішення і робити власні помилки. Вони завжди поряд зі мною, вони надихають мене і вселяють упевненість", — сказала Дєва.

Нещодавно вона стала обличчям бренду Sisley. У фотосесії для модного бренду модель знялася у відвертому образі без спідньої білизни.

"Як і у багатьох французів, особливо парижан, у мене є свого роду безумство, яке дозволяє мені досить швидко справлятися зі справами. Але в моїй ДНК є і та середземноморська частина, яка змушує мене цінувати насолоду життя: хороша їжа, приємний вечір із друзями, сон", — говорить модель.

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