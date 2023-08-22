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Моніка Белуччі у загадковому образі прикрасила обкладинку модного глянцю

22 серпня 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Моніка Белуччі у загадковому образі прикрасила обкладинку модного глянцю
Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Моніка Белуччі приміряла гламурний образ, позуючи для для обкладинки журналу. Зірку майже не впізнати з мокрим волоссям та в оригінальному вбранні на сторінках глянцю.

Фотосесія з'явилась у журналі Harper's Bazaar Spain.

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Акторка приміряла кілька різних образів: сукня, пальто, брюки, для зйомки зірка позувала з мокрим волоссям та з яскравим макіяжем.

Моніка розповіла журналу про свій роман із режисером Тімом Бертоном.

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Моніка Белуччі. Фото: harpersbazaar.com

"Я знайшла в Тімі Бертоні споріднену душу", — прокоментувала стосунки акторка.

Її роман з Тімом стався через десять років після її розлучення з Венсаном Касселем, з яким вона була одружена 14 років. У них є доньки Дева, 18 років, і Леоні, 13 років.

Говорячи про своє особисте життя, Моніка також назвала славу "палицею з двома кінцями" та розповіла, як вона намагається тримати в таємниці певні аспекти свого життя.

"Слава — це палиця з двома кінцями, вона викликає багато цікавості, а також може спровокувати суперечливі почуття. Коли я не працюю, я люблю вести звичайний спосіб життя — ходжу по магазинах, воджу своїх дочок до школи", — поділилася зірка.

Нагадаємо, французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж.

Раніше Моніка Беллуччі показала себе на сторінці глянцевого журналу. Акторка позувала на камеру у панчохах та трендовій сукні-сорочці.

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