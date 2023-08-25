Донька супермоделі Гайді Клум приголошила ідеальною фігурою на італійському курорті

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Донька супермоделі Гайді Клум, Лені Клум, вирушила на відпочинок з коханим. Пара поніжилась на пляжі на італійському курорті.

Про це повідомляє Daily Mail.

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У відпустку Лені Клум полетіла зі своїм хлопцем Арісом Рачевським. Пара обрала курорт у Форте-дей-Мармі, Італія. 19-річна модель продемонструвала приголомшливий вигляд в червоному купальнику від австралійського бренду.

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Модель Лені Клум. Фото: BACKGRID

Дівчина фотографувалася та обіймалася з бойфрендом у компанії його родини.

Лені та Аріс зустрічаються протягом трьох років, вони ретельно оберігають приватність, і він рідко з’являється в її Instagram.

Хлопець навчається у Гарварді, є сином агента талантів з Лос-Анджелеса Реї Рачевскі.

Останні кілька років Лені почала кар’єру моделі. Вона дебютувала у 2020 році, коли з’явилася разом зі своєю матір’ю на обкладинці Vogue Germany у віці 16 років.

З тих пір вона з'явилася в рекламних кампаніях для різних брендів, включаючи Dior Beauty, Fila і Intimissimi.

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум розсекретила свою вагу.

Раніше донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню.