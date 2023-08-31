Дочь Моники Белуччи снялась в соблазнительной рекламе модного бренда

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель активно строит карьеру модели. Девушка снялась в откровенной фотосессии для модного бренда и пообщалась с журналистами известного журнала.

Дева дала интервью Vogue Italia.

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Девушка рассказала о своей карьере и дебюте в кино. Она сыграла главную роль в фильме режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето", являющегося экранизацией одноименного романа Чезаре Павезе. Сейчас Дева играет главную роль в сериале Netflix "Леопард".

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

"В детстве я часто ходила на съемочную площадку к родителям, и мне было интересно наблюдать за тем, как идея становится материальной. Участие в кинопроекте позволило мне пережить очень напряженные моменты, которые помогли мне вырасти", — рассказала она.

Девушка поделилась, что родители поддерживали ее во время работы над картиной, но старались не вмешиваться в процесс.

"Мои родители давали мне советы, но позволили принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Они всегда рядом со мной, они вдохновляют меня и внушают уверенность", — сказала Дева.

Недавно она стала лицом бренда Sisley. В фотосессии для модного бренда модель снялась в откровенном образе без нижнего белья.

"Как и у многих французов, особенно парижан, у меня есть своего рода безумие, позволяющее мне достаточно быстро справляться с делами. Но в моей ДНК есть и та средиземноморская часть, которая заставляет меня ценить наслаждение жизни: хорошая еда, приятный вечер с друзьями, сон", — говорит модель.

Напомним, Моника Белуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном.

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