Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Моники Белуччи снялась в соблазнительной рекламе модного бренда arrow

Дочь Моники Белуччи снялась в соблазнительной рекламе модного бренда

31 августа 2023 14:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Моники Белуччи снялась в соблазнительной рекламе модного бренда
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель активно строит карьеру модели. Девушка снялась в откровенной фотосессии для модного бренда и пообщалась с журналистами известного журнала.

Дева дала интервью Vogue Italia.

Читайте также:

Модель и актриса Дева Кассель

Девушка рассказала о своей карьере и дебюте в кино. Она сыграла главную роль в фильме режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето", являющегося экранизацией одноименного романа Чезаре Павезе. Сейчас Дева играет главную роль в сериале Netflix "Леопард".

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel.bellucci/

"В детстве я часто ходила на съемочную площадку к родителям, и мне было интересно наблюдать за тем, как идея становится материальной. Участие в кинопроекте позволило мне пережить очень напряженные моменты, которые помогли мне вырасти", — рассказала она.

Девушка поделилась, что родители поддерживали ее во время работы над картиной, но старались не вмешиваться в процесс.

"Мои родители давали мне советы, но позволили принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Они всегда рядом со мной, они вдохновляют меня и внушают уверенность", — сказала Дева.

Недавно она стала лицом бренда Sisley. В фотосессии для модного бренда модель снялась в откровенном образе без нижнего белья.

"Как и у многих французов, особенно парижан, у меня есть своего рода безумие, позволяющее мне достаточно быстро справляться с делами. Но в моей ДНК есть и та средиземноморская часть, которая заставляет меня ценить наслаждение жизни: хорошая еда, приятный вечер с друзьями, сон", — говорит модель.

Напомним, Моника Белуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном.

Ранее дочь супермодели Хайди Клум ошеломила идеальной фигурой на итальянском курорте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз