Донька Ольги Фреймут приголомшила виглядом — фото

Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька телеведучої Ольги Фреймут — Злата Мітчелл — захопила підписників новими світлинами. Дівчина показала, як провела час у Києві на новорічних канікулах.

Фото донька зірки опублікувала в своєму Instagram.

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Зустріти Новий рік старша донька Фреймут вирішила в Україні, тож приїхала до Києва.

У своєму фотоблогу 18-річна Злата показала, як провела час у столиці. Так, Мітчелл змогла насолодитися прогулянками містом та зустрітися з друзями.

Донька Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

На фото дівчина продемонструвала один зі своїх аутфітів, які обрала для виходу. Злата похизувалася пишним бюстом та підтягнутою фігурою в обтислій мереживній сукні чорного кольору, поверх якої накинула жакет.

Злата Мітчелл у Києві. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

У підписі до фото Злата підбила підсумки року, що минув, та подякувала за це "чудове перезавантаження".

"Контрастний кінець кармічного року. Вдячна за цей час нових починань і за те, що нічого не залишилося незмінним з минулого року. Яке ж це було чудове перезавантаження", — написала Мітчелл.

Раніше Анджеліна Джолі вийшла в світ зі своєю донькою вперше після розлучення з Бредом Піттом.

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