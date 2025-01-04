Донька Ольги Фреймут приголомшила виглядом — фото

Донька Ольги Фреймут похвалилася фігурою в обтислому мереживі
Донька телеведучої Ольги Фреймут — Злата Мітчелл — захопила підписників новими світлинами. Дівчина показала, як провела час у Києві на новорічних канікулах.
Фото донька зірки опублікувала в своєму Instagram.
Злата Мітчелл провела канікули в Києві
Зустріти Новий рік старша донька Фреймут вирішила в Україні, тож приїхала до Києва.
У своєму фотоблогу 18-річна Злата показала, як провела час у столиці. Так, Мітчелл змогла насолодитися прогулянками містом та зустрітися з друзями.
На фото дівчина продемонструвала один зі своїх аутфітів, які обрала для виходу. Злата похизувалася пишним бюстом та підтягнутою фігурою в обтислій мереживній сукні чорного кольору, поверх якої накинула жакет.
У підписі до фото Злата підбила підсумки року, що минув, та подякувала за це "чудове перезавантаження".
"Контрастний кінець кармічного року. Вдячна за цей час нових починань і за те, що нічого не залишилося незмінним з минулого року. Яке ж це було чудове перезавантаження", — написала Мітчелл.
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