Дочь Ольги Фреймут ошеломила видом — фото

Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Дочь телеведущей Ольги Фреймут — Злата Митчелл — восхитила подписчиков новыми фотографиями. Девушка показала, как провела время в Киеве на новогодних каникулах.

Фото дочь звезды опубликовала в своем Instagram.

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Встретить Новый год старшая дочь Фреймут решила в Украине, поэтому приехала в Киев.

В своем фотоблоге 18-летняя Злата показала, как провела время в столице. Так, Митчелл смогла насладиться прогулками по городу и встретиться с друзьями.

Дочь Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

На фото девушка продемонстрировала один из своих аутфитов, которые выбрала для выхода. Злата похвасталась пышным бюстом и подтянутой фигурой в облегающем кружевном платье черного цвета, поверх которого накинула жакет.

Злата Митчелл в Киеве. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

В подписи к фото Злата подвела итоги ушедшего года и поблагодарила за эту "замечательную перезагрузку".

"Контрастный конец кармического года. Благодарна за это время новых начинаний и за то, что ничего не осталось неизменным с прошлого года. Какая же это была замечательная перезагрузка", — написала Митчелл.

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