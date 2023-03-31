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Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

31 березня 2023 19:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка Антоніна Паперна разом з чоловіком
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Старша донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, вже давно живе в Москві. Після початку повномасштабної війни вона рідко публікує світлини у соцмережах. Не стала вона фотографуватися й на прем’єрі нового серіалу пропутінського режисера Федора Бондарчука. На світський захід Паперна таки завітала разом зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Подробиці 

Головну роль в серіалі країни-терориста виконала акторка Світлана Ходченкова. Зять Ольги Сумської - її колишній чоловік. Яглич та Ходченкова зіграли весілля 2005 року, а розлучились 2010-го. Російські артисти вперше за довгий час з'явилися на одному заході. 

"Яглич вже вісім років живе у шлюбі з Антоніною Паперною. Подружжя виховує двох дітей — дочку Єву та сина Данила. На червону доріжку актори вийшли окремо. Яглич позував із легкою посмішкою, а донька українських акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного у сукні оригінального крою з відкритим плечем випромінювала впевненість у собі", — пише росЗМІ.

Втім, в інтернеті доступні лише фотографії лише Яглича з прем’єри. Ані Антоніна, ані Володимир не зробили жодних публікацій у своїх соцмережах.

Володимир Яглич на прем'єрі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська не стримала сліз, коли розповідала про старшу доньку та онуків у росії. Також ми розповідали, що колишнього чоловіка Ольги Сумської, 72-річного народного артиста України Євгена Паперника, прооперували. Йому знадобилася операція з заміни суглобів.

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