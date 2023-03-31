Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актриса Антонина Паперна вместе с мужем

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, уже давно живет в Москве. После начала полномасштабной войны она редко публикует фотографии в соцсетях. Не стала она фотографироваться и на премьере нового пропутинского сериала режиссера Федора Бондарчука. Светское мероприятие Паперная посетила вместе со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Главную роль в сериале страны-террориста исполнила актриса Светлана Ходченкова. Зять Ольги Сумской — ее бывший муж. Яглыч и Ходченкова сыграли свадьбу в 2005 году, а развелись в 2010-м. Российские артисты впервые за долгое время появились на одном мероприятии.

"Яглыч уже восемь лет живет в браке с Антониной Паперной. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Еву и сына Даниила. На красную дорожку актеры вышли отдельно. Яглыч позировал с легкой улыбкой, а дочь украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного в платье оригинального кроя с открытым плечом излучала уверенность в себе", — пишет росСМИ.

Впрочем, в интернете доступны только фотографии только Яглыча с премьеры. Ни Антонина, ни Владимир не сделали никаких публикаций в своих соцсетях.

Владимир Яглыч на премьере

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о старшей дочери и внуках в россии. Также мы рассказывали, что бывшего мужа Ольги Сумской, 72-летнего народного артиста Украины Евгения Паперника, прооперировали. Ему понадобилась операция по замене суставов.